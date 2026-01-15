Öt kiállítás, amit látni kell 2026-ban

1. Attila – mítosz és valóság

Than Mór Attila lakomája (1870) című festménye, amely január 23-tól megtekinthető az Attila-kiállításban. Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum Facebook-oldala

A 2026-os év egyik legnagyobb szenzációja kétségkívül a Magyar Nemzeti Múzeumban január 22-én nyíló Attila-kiállítás lesz.

A hunok legendás királyát bemutató tárlat nem egyszerűen történelmi bemutató, hanem egy több tudományágat átfogó, grandiózus vállalkozás: 13 ország 64 múzeumából érkezik mintegy 400 műtárgy, hogy együtt rajzolja meg Attila alakját a hun kortól napjainkig.

Olyan intézmények küldenek műkincseket Budapestre, mint a British Museum, a Louvre Abu Dhabi vagy a bakui Nemzeti Múzeum – ilyen nagyszabású hun válogatásra Magyarországon eddig nem volt példa. A július 12-ig látogatható tárlatot nemzetközi konferenciák, tudományos előadások, családi programok, filmvetítések is kísérik.

2. A magyar film 125 éve

A magyar mozgókép történetét ünnepli a Mai Manó Ház és a Nemzeti Filmintézet közös, kétrészes tárlata, a Felvétel! – Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből. A nyáron nyíló kiállítás első része a stand- és werkfotók világán keresztül idézi meg a filmtörténet legfontosabb pillanatait.

A látogatók olyan klasszikusok forgatásain készült képeket láthatnak majd, mint a Körhinta, A tanú, a Szerelem, az Égigérő fű, A pogány madonna vagy az Egészséges erotika.

Ezek a fotók nemcsak nosztalgiát keltenek, hanem önálló műalkotásokként is működnek: megmutatják, hogyan születik meg egy film képről képre. A második emelet átfogóbb képet ad: mintegy ötven ikonikus werk- és standfotó vezet végig több mint száz év filmfotográfiai hagyományán, felvillantva a magyar mozi nagy korszakait és stílusváltásait.

3. Freddie Mercury, a legenda

A Magyar Zene Háza ad otthont annak a tárlatnak, amely Freddie Mercury pályáját és személyes mitológiáját mutatja be.

A londoni klubok világától a Wembley Stadionig vezető út, az extravagáns színpadi jelmezek, a kézírásos dalszövegek és a privát fotók egy olyan művész portréját rajzolják meg, aki a popkultúrát is képes volt művészetté emelni.

A tavasztól látogatható kiállítás nemcsak egy rocksztár életútját idézi fel, hanem egy egész korszak lenyomatát is: azt a szabadságvágyat, amely Freddie Mercury dalaiban és színpadi jelenlétében testet öltött. A kulisszák mögötti világ is feltárul: kiderül, miként születtek az elsöprő erejű koncertek és az is, hogy mi zajlott a fellépések előtt és alatt a backstage-ben.