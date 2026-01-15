Rendkívüli

Öt kiállítás, amit látni kell 2026-ban

Öt kiállítás, amit látni kell 2026-ban

Egymást érik a nagy dobásnak számító kiállítások idén: a hun király legendájától a magyar film történetén át Freddie Mercury ikonikus világáig olyan tárlatok érkeznek, amelyek egyszerre szólnak a múltról, a popkultúráról és a kollektív emlékezetről. Öt olyan tárlatot válogattunk össze, amelyek már most biztos pontnak ígérkeznek a múzeumok kínálatában.

2026. 01. 15. 8:30
Forrás: Queenonline.com
1. Attila – mítosz és valóság

kiállítás
 Than Mór Attila lakomája (1870) című festménye, amely január 23-tól megtekinthető az Attila-kiállításban. Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum Facebook-oldala

A 2026-os év egyik legnagyobb szenzációja kétségkívül a Magyar Nemzeti Múzeumban január 22-én nyíló Attila-kiállítás lesz. 

A hunok legendás királyát bemutató tárlat nem egyszerűen történelmi bemutató, hanem egy több tudományágat átfogó, grandiózus vállalkozás: 13 ország 64 múzeumából érkezik mintegy 400 műtárgy, hogy együtt rajzolja meg Attila alakját a hun kortól napjainkig.

Olyan intézmények küldenek műkincseket Budapestre, mint a British Museum, a Louvre Abu Dhabi vagy a bakui Nemzeti Múzeum – ilyen nagyszabású hun válogatásra Magyarországon eddig nem volt példa. A július 12-ig látogatható tárlatot nemzetközi konferenciák, tudományos előadások, családi programok, filmvetítések is kísérik.

2. A magyar film 125 éve

A magyar mozgókép történetét ünnepli a Mai Manó Ház és a Nemzeti Filmintézet közös, kétrészes tárlata, a Felvétel! – Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből. A nyáron nyíló kiállítás első része a stand- és werkfotók világán keresztül idézi meg a filmtörténet legfontosabb pillanatait. 

A látogatók olyan klasszikusok forgatásain készült képeket láthatnak majd, mint a Körhinta, A tanú, a Szerelem, az Égigérő fű, A pogány madonna vagy az Egészséges erotika. 

Ezek a fotók nemcsak nosztalgiát keltenek, hanem önálló műalkotásokként is működnek: megmutatják, hogyan születik meg egy film képről képre. A második emelet átfogóbb képet ad: mintegy ötven ikonikus werk- és standfotó vezet végig több mint száz év filmfotográfiai hagyományán, felvillantva a magyar mozi nagy korszakait és stílusváltásait.

3. Freddie Mercury, a legenda

A Magyar Zene Háza ad otthont annak a tárlatnak, amely Freddie Mercury pályáját és személyes mitológiáját mutatja be. 

A londoni klubok világától a Wembley Stadionig vezető út, az extravagáns színpadi jelmezek, a kézírásos dalszövegek és a privát fotók egy olyan művész portréját rajzolják meg, aki a popkultúrát is képes volt művészetté emelni.

A tavasztól látogatható kiállítás nemcsak egy rocksztár életútját idézi fel, hanem egy egész korszak lenyomatát is: azt a szabadságvágyat, amely Freddie Mercury dalaiban és színpadi jelenlétében testet öltött. A kulisszák mögötti világ is feltárul: kiderül, miként születtek az elsöprő erejű koncertek és az is, hogy mi zajlott a fellépések előtt és alatt a backstage-ben.

4. Egry József, a Balaton festője

A balatonfüredi Vaszary Galéria 2026-ban az egyik legismertebb magyar festőművész, Egry József életművét állítja középpontba. A Balaton festőjeként ismert művész nem pusztán tájképeket alkotott: képei a fény, a víz és az emberi lét viszonyáról szólnak. 

A márciusban nyíló kiállítás várhatóan Egry kevésbé ismert korszakaira és kísérletező munkáira is rávilágít, megmutatva, hogy a balatoni látvány mögött egy modern, európai látásmód állt. 

Ez a tárlat különösen azoknak lesz revelatív, akik Egryt eddig csak a tó festőjeként ismerték.

5. Harry Potter – varázslat testközelből

A 2026-os év egyik legnépszerűbb attrakciójának ígérkezik a február 6-án Szentendrére érkező Harry Potter-kiállítás, amely J. K. Rowling varázsvilágát hozza el Magyarországra.

A látogatók autentikus, installációkkal kiegészített környezetben láthatják a filmsorozat eredeti kellékeit és jelmezeit a Roxforttól a varázspálcákig. 

A tárlat a hét regényt és mind a nyolc filmet felöleli, és a Harry Potter- és a Legendás állatok™-filmek ikonikus pillanatait, felejthetetlen szereplőit, varázslatos helyszíneit és lenyűgöző lényeit ünnepli.

 

