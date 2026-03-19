Mezőkövesdhez közel a háború következménye: egyre több család él félelemben
A háború hatásai nem korlátozódnak a frontvonalra: egyre több ukrán családban erősödik az erőszak, miközben a harcokból hazatérő katonák súlyos lelki terhekkel küzdenek – írja a CNN. A konfliktus földrajzilag sincs messze Magyarországtól: Ukrajna közelebb van Mezőkövesdhez, mint a Balaton, és a harcok következményei egyre inkább érezhetők a társadalomban.
A cikkben megszólaló Alisza története különösen megrázó: férje a frontról hazatérve egyre agresszívabbá vált, előbb fojtogatni kezdte, majd a bántalmazás mindennapossá vált. A nő sokáig mentegette a férfit, abban bízva, hogy a háborús traumák állnak a háttérben, és segítséggel változhat a helyzet, ám az erőszak egyre súlyosabbá vált.
Egy másik áldozat, Olha arról számolt be, hogy a férje brutálisan rátámadt: egy alkalommal zacskót húzott a fejére, és megpróbálta megkínozni. A nő végül elmenekült, és egy menhelyen talált menedéket.
A CNN szerint a jelenség egyre gyakoribb. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a folyamatos háborús stressz, a poszttraumás zavarok, valamint az alkohol- és egyéb függőségek növelik a családon belüli erőszak kockázatát. Egy ukrán segélyszervezet adatai szerint 2022 és 2025 között húsz százalékkal nőtt a segélyhívások száma.
A helyzetet súlyosbítja, hogy sok áldozat nem mer segítséget kérni, mivel a katonákat hősként tisztelik, és a környezet gyakran nem támogatja a feljelentést. A szakértők szerint a háború évtizedekkel vetette vissza a nők jogai terén elért eredményeket.
A több mint négy éve tartó orosz–ukrán háború Magyarország közvetlen közelében zajlik, és az elhúzódó konfliktus egyre több áldozatot követel. A veszteségek pótlására mind keményebb eszközökkel zajlik a mozgósítás: már nemcsak az utcáról, hanem akár tömegközlekedési eszközökről is elvisznek embereket, sokszor a civilek szeme láttára.
Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, Magyar Péter 2024-ben Kijevben járt, ahol az ukrán hősök emlékfalánál fotózták. Látogatásának részleteit nem hozta nyilvánosságra, annyi ismert, hogy egy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és Volodimir Zelenszkij környezetével is folytathatott egyeztetéseket.
A 2026-os müncheni biztonsági konferencián nem erősítették meg, hogy találkoztak volna, ugyanakkor nem cáfolták, hogy egy időben tartózkodtak ugyanott. Magyar Péter ráadásul több bejegyzést is közzétett a helyszínről azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.
