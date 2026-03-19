családrettegésorosz-ukrán háborúerőszak

Mezőkövesdhez közel a háború következménye: egyre több család él félelemben

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 21:39
Demonstráció Berlinben (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A háború hatásai nem állnak meg a frontvonalnál: Ukrajnában egyre több család életét teszi tönkre a katonák által átélt trauma – derül ki a CNN riportjából. A konfliktus földrajzilag sincs messze: Ukrajna közelebb van Mezőkövesdhez, mint a Balaton, miközben a harcok következményei egyre súlyosabban jelennek meg a civil életben – írja a Boon.

Tiltakozás Berlinben a nők és lányok elleni erőszak ellen az orosz-ukrán háború idején
Tiltakozás Berlinben a nők és lányok elleni erőszak ellen. Fotó: AFP

A cikkben megszólaló Alisza története különösen megrázó: férje a frontról hazatérve egyre agresszívabbá vált, előbb fojtogatni kezdte, majd a bántalmazás mindennapossá vált. A nő sokáig mentegette a férfit, abban bízva, hogy a háborús traumák állnak a háttérben, és segítséggel változhat a helyzet, ám az erőszak egyre súlyosabbá vált.

Egy másik áldozat, Olha arról számolt be, hogy a férje brutálisan rátámadt: egy alkalommal zacskót húzott a fejére, és megpróbálta megkínozni. A nő végül elmenekült, és egy menhelyen talált menedéket.

A CNN szerint a jelenség egyre gyakoribb. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a folyamatos háborús stressz, a poszttraumás zavarok, valamint az alkohol- és egyéb függőségek növelik a családon belüli erőszak kockázatát. Egy ukrán segélyszervezet adatai szerint 2022 és 2025 között húsz százalékkal nőtt a segélyhívások száma.

A helyzetet súlyosbítja, hogy sok áldozat nem mer segítséget kérni, mivel a katonákat hősként tisztelik, és a környezet gyakran nem támogatja a feljelentést. A szakértők szerint a háború évtizedekkel vetette vissza a nők jogai terén elért eredményeket.

A több mint négy éve tartó orosz–ukrán háború Magyarország közvetlen közelében zajlik, és az elhúzódó konfliktus egyre több áldozatot követel. A veszteségek pótlására mind keményebb eszközökkel zajlik a mozgósítás: már nemcsak az utcáról, hanem akár tömegközlekedési eszközökről is elvisznek embereket, sokszor a civilek szeme láttára.

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, Magyar Péter 2024-ben Kijevben járt, ahol az ukrán hősök emlékfalánál fotózták. Látogatásának részleteit nem hozta nyilvánosságra, annyi ismert, hogy egy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és Volodimir Zelenszkij környezetével is folytathatott egyeztetéseket.

A 2026-os müncheni biztonsági konferencián nem erősítették meg, hogy találkoztak volna, ugyanakkor nem cáfolták, hogy egy időben tartózkodtak ugyanott. Magyar Péter ráadásul több bejegyzést is közzétett a helyszínről azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.

 

Borítókép: Demonstráció Berlinben (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
