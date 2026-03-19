Mezőkövesdhez közel a háború következménye: egyre több család él félelemben

A CNN szerint a jelenség egyre gyakoribb. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a folyamatos háborús stressz, a poszttraumás zavarok, valamint az alkohol- és egyéb függőségek növelik a családon belüli erőszak kockázatát. Egy ukrán segélyszervezet adatai szerint 2022 és 2025 között húsz százalékkal nőtt a segélyhívások száma.

A helyzetet súlyosbítja, hogy sok áldozat nem mer segítséget kérni, mivel a katonákat hősként tisztelik, és a környezet gyakran nem támogatja a feljelentést. A szakértők szerint a háború évtizedekkel vetette vissza a nők jogai terén elért eredményeket.

A több mint négy éve tartó orosz–ukrán háború Magyarország közvetlen közelében zajlik, és az elhúzódó konfliktus egyre több áldozatot követel. A veszteségek pótlására mind keményebb eszközökkel zajlik a mozgósítás: már nemcsak az utcáról, hanem akár tömegközlekedési eszközökről is elvisznek embereket, sokszor a civilek szeme láttára.