Dróntámadás érhette a megszállt Krím félszigeten található Szevasztopolt március 19-én éjjel – írja az Origo a The Kyiv Independentre hivatkozva. A lakosok robbanásokról számoltak be a város több pontjáról, köztük a belvárosból is.
Robbanások rázták meg a Krímet, dróntámadás érte Szevasztopolt
Robbanások voltak a megszállt Krím félszigeten, miután ukrán drónok támadhatták Szevasztopolt – írta a The Kyiv Independent orosz forrásokra hivatkozva. A beszámolók szerint katonai létesítmény is célpont lehetett.
A jelentések szerint a támadás egyik feltételezett célpontja az orosz hadsereg 3. rádiótechnikai légvédelmi ezredének helyszíne lehetett. Mihail Razvozsajev, az oroszok által kinevezett helyi vezető azt közölte, hogy a légvédelem 27 drónt semmisített meg még a város elérése előtt.
Hozzátette:
a támadás következtében egy lakóépületben tűz keletkezett, egy ember meghalt, ketten pedig megsérültek.
Az információkat független források egyelőre nem erősítették meg, és Kijev sem reagált a történtekre.
Ukrajna az utóbbi időben rendszeresen hajt végre támadásokat orosz katonai és energetikai célpontok ellen, a Krím pedig – amelyet Oroszország 2014-ben annektált – ezeknek a műveleteknek kiemelt helyszíne.
Ukrajna elkötelezett a háború folytatása mellett, s ebben partnere Brüsszel is.
Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, 2024-ben Magyar Péter Kijevben járt, ahol az ukrán hősök emlékfalánál készültek róla felvételek. A látogatás részleteit nem hozta nyilvánosságra; annyi ismert, hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és Volodimir Zelenszkij környezetéből is folytathatott egyeztetéseket.
Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij együtt Münchenben
Bár igyekeztek kerülni annak látszatát, hogy a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián találkoztak volna, sem Volodimir Zelenszkij, sem Magyar Péter nem tagadta, hogy egy időben voltak ugyanazon a helyszínen.
Magyar Péter a közösségi oldalán több posztot is megosztott Münchenből, azon a napon is, amikor Volodimir Zelenszkij az Ukrajna Házba látogatott, ahol európai politikai szereplőkkel egyeztetett, majd egy panelbeszélgetésen is részt vett.
Borítókép: Krím félsziget, Szevasztopol (Fotó: AFP)
