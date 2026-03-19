Orbán Viktor: Az ukránok oldalán áll Brüsszel

Szevasztopolorosz-ukrán háborúdróntámadás

Robbanások rázták meg a Krímet, dróntámadás érte Szevasztopolt

Robbanások voltak a megszállt Krím félszigeten, miután ukrán drónok támadhatták Szevasztopolt – írta a The Kyiv Independent orosz forrásokra hivatkozva. A beszámolók szerint katonai létesítmény is célpont lehetett.

2026. 03. 19. 7:50
Szevasztopol, Krím-félsziget
Dróntámadás érhette a megszállt Krím félszigeten található Szevasztopolt március 19-én éjjel – írja az Origo a The Kyiv Independentre hivatkozva. A lakosok robbanásokról számoltak be a város több pontjáról, köztük a belvárosból is.

Szevasztopolban, a Krím félszigeten 2024. március 23-án (Fotó: AFP)

A jelentések szerint a támadás egyik feltételezett célpontja az orosz hadsereg 3. rádiótechnikai légvédelmi ezredének helyszíne lehetett. Mihail Razvozsajev, az oroszok által kinevezett helyi vezető azt közölte, hogy a légvédelem 27 drónt semmisített meg még a város elérése előtt.

Hozzátette: 

a támadás következtében egy lakóépületben tűz keletkezett, egy ember meghalt, ketten pedig megsérültek.

Az információkat független források egyelőre nem erősítették meg, és Kijev sem reagált a történtekre.

Ukrajna az utóbbi időben rendszeresen hajt végre támadásokat orosz katonai és energetikai célpontok ellen, a Krím pedig – amelyet Oroszország 2014-ben annektált – ezeknek a műveleteknek kiemelt helyszíne.

Ukrajna elkötelezett a háború folytatása mellett, s ebben partnere Brüsszel is.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, 2024-ben Magyar Péter Kijevben járt, ahol az ukrán hősök emlékfalánál készültek róla felvételek. A látogatás részleteit nem hozta nyilvánosságra; annyi ismert, hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és Volodimir Zelenszkij környezetéből is folytathatott egyeztetéseket.

Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij együtt Münchenben

Bár igyekeztek kerülni annak látszatát, hogy a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián találkoztak volna, sem Volodimir Zelenszkij, sem Magyar Péter nem tagadta, hogy egy időben voltak ugyanazon a helyszínen.

Magyar Péter a közösségi oldalán több posztot is megosztott Münchenből, azon a napon is, amikor Volodimir Zelenszkij az Ukrajna Házba látogatott, ahol európai politikai szereplőkkel egyeztetett, majd egy panelbeszélgetésen is részt vett.

Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián

Krím félsziget, Szevasztopol (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
