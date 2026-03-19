Robbanások rázták meg a Krímet, dróntámadás érte Szevasztopolt

A jelentések szerint a támadás egyik feltételezett célpontja az orosz hadsereg 3. rádiótechnikai légvédelmi ezredének helyszíne lehetett. Mihail Razvozsajev, az oroszok által kinevezett helyi vezető azt közölte, hogy a légvédelem 27 drónt semmisített meg még a város elérése előtt.

Hozzátette:

a támadás következtében egy lakóépületben tűz keletkezett, egy ember meghalt, ketten pedig megsérültek.

Az információkat független források egyelőre nem erősítették meg, és Kijev sem reagált a történtekre.

Ukrajna az utóbbi időben rendszeresen hajt végre támadásokat orosz katonai és energetikai célpontok ellen, a Krím pedig – amelyet Oroszország 2014-ben annektált – ezeknek a műveleteknek kiemelt helyszíne.