A felvételen egy katonát látunk, amint méltóságteljesen, de megtörten nyújt át egy szorosan összehajtott kék-sárga lobogót egy gyászoló családnak. Ez a gesztus a legmagasabb katonai tiszteletadás jele Ukrajnában, ám a képhez fűzött kommentárok rávilágítanak a társadalomban feszülő mély ellentétekre.

Képmutatás

A toborzók erőszakkal besorozzák az embereket, aztán a temetőkben a feleségeknek és anyáknak adják az ukrán zászlót – ez a legmagasabb szintű képmutatás.

A „buszifikáció” árnyékában

A helyi közbeszédben csak „buszifikációnak” nevezett jelenség – amikor a toborzók (TCK) az utcáról, gyakran kényszerrel viszik el a férfiakat – rányomja a bélyegét a gyászra is. A kritikus hangok szerint mérhetetlen tragédia, hogy miközben a hatóságok az utcákon hajtják végre a sorozást, végül egy darab vászonnal próbálják betölteni az űrt, amit egy apa, férj vagy fiú elvesztése hagy maga után.

Hajszin: a város, ahol mindenki gyászol

A tragédia mértékét jól jelzi a Vinnyicja megyei Hajszin példája. A kevesebb mint harmincezer fős kisvárosban mára egy egész emléksétányt töltenek meg az elesett helyi hősök arcképei. Végeláthatatlan sorban lengenek a zászlók a fotók felett, emlékeztetve mindenkit: a statisztikák mögött valódi életek és kettétört családok állnak. A feltöltő arra hívja fel a figyelmet a leírásban, hogy ha egy ekkora kisvárosban ennyi az áldozat, akkor mekkora lehet a veszteség a milliós nagyvárosokban.

Képzeljétek el, mekkora lehet a halottak száma a milliós nagyvárosokban...

Az Európai Parlament az elmúlt években több nagy többségű szavazással is kiállt Ukrajna támogatása mellett. Például amikor a képviselők 499 igen szavazattal fogadták el azt az ötvenmilliárd eurós támogatási programot, amely a következő években biztosít pénzügyi segítséget Kijevnek.

Egy másik határozat több mint 450 igen szavazattal sürgette az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás növelését is.

Ezeket a döntéseket az Európai Néppárt frakciója – az Európai Parlament legnagyobb politikai ereje – határozottan támogatta. A frakció vezetője, Manfred Weber többször kijelentette:

Európának egységesen kell kiállnia Ukrajna mellett.

Magyar Péter ehhez a politikai családhoz csatlakozott Brüsszelben, ami világos politikai irányt jelöl ki: ebben a főáramban Ukrajna támogatása nem csupán külpolitikai kérdés.

Ennek a politikai iránynak a szimbolikus pillanata volt Magyar Péter 2024. július 11-i kijevi útja.

A kijevi látogatás politikai üzenete túlmutatott a látogatás tényén. A brüsszeli politikában az ilyen utak egyértelmű jelzést adnak arról, hogy egy politikus melyik európai közösséghez kíván tartozni.

Magyar Péter 2024 óta egyeztet az ukrán vezetőkkel

Az ukrán hősök emlékfala előtt pózolt Magyar Péter, mert ez jól mutat a közösségi médiában. Kérdés, hogy vajon miről egyeztetett kijevi partnerivel a magyar ellenzéki vezető. Mivel eltitkolta látogatása valódi okát a Tisza párt vezetője, ezért csak az azt követő események tükrében tudunk következtetni az ukrán fővárosban tett látogatásának céljáról, eredményeiről. Annyit tudni erről, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott, hogy ezenkívül Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kivel egyeztetett még, azt igyekszik eltitkolni, amíg lehet.

Magyar Péter magyar hősök fala előtt akarhat fotózkodni?