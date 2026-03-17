Újabb felvételek kerültek elő az ukrajnai kényszersorozásról: Zelenszkij emberrablói ismét gyanútlan ukrán polgárokra csaptak le. Kijevben a toborzóközpont (TCK) munkatársai ezúttal a tömegközlekedési eszközökön tartottak ellenőrzést, ahol egy férfit az utasok szeme láttára rángattak le egy buszról.

Három idősebb hölgy döbbenten figyelte az eseményeket, de nem mertek közbeavatkozni. A videóhoz azt írták:

Kijevben, miközben a férfi »segítsenek!«-et kiabált, egy rendőr és egy TCK-tag egy buszra tereli a férfit...

A területi toborzóközpontok munkatársai nem válogatnak az eszközökben és bárhol lecsaphatnak. Poltava városából újabb TCK-s intézkedésről készült videófelvétel.

Zelenszkij emberrablói egy társasházi lakásból rángattak ki egy férfit, betuszkolták egy fehér kisbuszba, majd miután beintettek a kényszersorozást dokumentáló embernek, elhajtottak.

Az elmúlt hónapokban számos hasonló jelenet került nyilvánosságra Ukrajnából.