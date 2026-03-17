Kényszersorozás Kijevben: három TCK-s rángatta le a férfit a buszról + videó

Zelenszkij emberrablói ellenőrzést tartottak a tömegközlekedési eszközökön: az ukrán toborzók Kijevben egy buszon csaptak le áldozatukra. A videón látható, hogy három TCK-s erőszakkal rángatja a férfit az utasok szeme láttára. Az ukrajnai kényszersorozás egyre nagyobb indulatot vált ki a lakosság körében. Az utóbbi hetekben több olyan videó is nyilvánosságra került, amelyeken toborzók hadköteles férfiakat fognak el az utcán, vagy otthonaikból rángatják ki őket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 1:04
Az elmúlt időszakban több hasonló eset is napvilágra került Forrás: AFP
Újabb felvételek kerültek elő az ukrajnai kényszersorozásról: Zelenszkij emberrablói ismét gyanútlan ukrán polgárokra csaptak le. Kijevben a toborzóközpont (TCK) munkatársai ezúttal a tömegközlekedési eszközökön tartottak ellenőrzést, ahol egy férfit az utasok szeme láttára rángattak le egy buszról.

Újabb felvételek kerültek elő az ukrajnai kényszersorozásról (Fotó: AFP)

Három idősebb hölgy döbbenten figyelte az eseményeket, de nem mertek közbeavatkozni. A videóhoz azt írták:

Kijevben, miközben a férfi »segítsenek!«-et kiabált, egy rendőr és egy TCK-tag egy buszra tereli a férfit...

A területi toborzóközpontok munkatársai nem válogatnak az eszközökben és bárhol lecsaphatnak. Poltava városából újabb TCK-s intézkedésről készült videófelvétel. 

Zelenszkij emberrablói egy társasházi lakásból rángattak ki egy férfit, betuszkolták egy fehér kisbuszba, majd miután beintettek a kényszersorozást dokumentáló embernek, elhajtottak. 

Az elmúlt hónapokban számos hasonló jelenet került nyilvánosságra Ukrajnából. 

Odesszában a toborzók gyalogosan és autóval üldözték a kiszemelt férfit, akit megpróbáltak bekeríteni.

Zelenszkij sorozói Kárpátalján is akcióba léptek. Egy, a Telegramon közzétett videó szerint az eset Huszton történt, ahol egy férfit közvetlenül a háza udvaráról hurcoltak el.

Brenzovics László az Index Kibeszélő című műsorában egy különösen súlyos adatot is ismertetett: elmondása szerint a háború kezdete óta a kárpátaljai magyarság létszáma nagyjából a felére csökkent. Brenzovics László becslése szerint mintegy ötszáz kárpátaljai magyar férfit soroztak be. 

A halálos áldozatok száma pedig körülbelül száz főre tehető.

Zelenszkij ukrán elnök azzal fenyegetőzött, hogy a frontra küldheti a parlamenti képviselőket
Egyre többen menekülnek a kényszersorozás elől (Fotó: AFP)

Beszámoltunk olyan esetről is, hogy a kényszersorozás eddig nem látott mértékű ellenállást vált ki: járókelők, szomszédok és családtagok állják útját a toborzóknak, amikor azok civileket próbáltak elhurcolni az utcáról. Videó látott napvilágot arról is, hogy sötét overált viselő személyek a kisbuszukból kiszállva várokozó civilek csoportját tessékelik a járműbe.

Egyre több különös szökési kísérletre derül fény Ukrajnában: rengetegen menekülnek a mozgósítás elől. Egy 31 éves férfi például kisrepülőgéppel hagyta el az országot, majd egy romániai mezőn landolt. A magyar határ közelében szintén történt egy incidens február 7-én. Az ukrán határőrök egy Magyarország felé tartó csoportot állítottak meg. A beszámoló szerint két férfi megpróbált elmenekülni az intézkedés elől. 

A járőrök ezért figyelmeztető lövéseket adtak le a levegőbe, majd elfogták őket.

Az elmúlt időszakban több hasonló eset is napvilágra került. Egy korábbi ügyben egy szervezett hálózat tagjai használaton kívüli gázvezetéken keresztül csempészték át a férfiakat az Európai Unió területére. Egy másik esetben pedig Kárpátalján bukott le egy pénzszállító mikrobusz: a járműben szökésben lévő katonákat vittek át a határon, erről a Stana egy korábbi cikkben számolt be.

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

