Meglepő helyre látogat Zelenszkij, fontos aláírásra készül az ukrán elnök

A szerb források szerint hamarosan ukrán delegáció érkezhet Belgrádba, ahol a két ország egy kereskedelmi megállapodás aláírását tervezi. Az információk szerint könnyen lehet, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök maga vezeti majd a küldöttséget.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 9:27
Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
A háború kezdete óta a két elnök először 2023 augusztusában tárgyalt egymással. A találkozó Athénban, az Ukrajna–Délkelet-Európa csúcstalálkozón volt. Ebből az alkalomból Alekszandar Vucsics bejelentette, hogy Szerbia továbbra is támogatni fogja és tiszteletben tartja Ukrajna területi integritását. 

A két ország kapcsolata azonban bonyolult Belgrád Moszkvával kapcsolatos álláspontja miatt, hiszen a szerb elnök már többször is kijelentette, hogy nem járul hozzá a Moszkva elleni szankciókhoz. 

Az ukrán tisztviselők többször jelezték, hogy Kijev megérti Belgrád álláspontját, és nem ragaszkodik a szankciók kérdéséhez a kétoldalú kapcsolatokban. Zelenszkij elnök többször is megköszönte Szerbiának a humanitárius segélyt, míg a szerb tisztviselők, – köztük Vucsics elnök is – megköszönték Ukrajnának Szerbia területi integritásának és szuverenitásának támogatását Koszovó függetlenségének kapcsán. 

A források szerint Belgrádban aláírhatnak egy, a két ország közötti kereskedelmi együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot.

Szerbia és Ukrajna egyaránt törekszik az Európai Unióhoz (EU) való csatlakozásra, a kétoldalú kapcsolatok egyik kulcsfontosságú pillére pedig a másik európai útjának kölcsönös támogatása lehet. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
