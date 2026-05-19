Meglepő helyre látogat Zelenszkij, fontos aláírásra készül az ukrán elnök

A két ország kapcsolata azonban bonyolult Belgrád Moszkvával kapcsolatos álláspontja miatt, hiszen a szerb elnök már többször is kijelentette, hogy nem járul hozzá a Moszkva elleni szankciókhoz.

Az ukrán tisztviselők többször jelezték, hogy Kijev megérti Belgrád álláspontját, és nem ragaszkodik a szankciók kérdéséhez a kétoldalú kapcsolatokban. Zelenszkij elnök többször is megköszönte Szerbiának a humanitárius segélyt, míg a szerb tisztviselők, – köztük Vucsics elnök is – megköszönték Ukrajnának Szerbia területi integritásának és szuverenitásának támogatását Koszovó függetlenségének kapcsán.

A források szerint Belgrádban aláírhatnak egy, a két ország közötti kereskedelmi együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot.

Szerbia és Ukrajna egyaránt törekszik az Európai Unióhoz (EU) való csatlakozásra, a kétoldalú kapcsolatok egyik kulcsfontosságú pillére pedig a másik európai útjának kölcsönös támogatása lehet.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök (Fotó: AFP)