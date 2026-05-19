A háború kezdete óta a két elnök először 2023 augusztusában tárgyalt egymással. A találkozó Athénban, az Ukrajna–Délkelet-Európa csúcstalálkozón volt. Ebből az alkalomból Alekszandar Vucsics bejelentette, hogy Szerbia továbbra is támogatni fogja és tiszteletben tartja Ukrajna területi integritását.
Meglepő helyre látogat Zelenszkij, fontos aláírásra készül az ukrán elnök
A szerb források szerint hamarosan ukrán delegáció érkezhet Belgrádba, ahol a két ország egy kereskedelmi megállapodás aláírását tervezi. Az információk szerint könnyen lehet, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök maga vezeti majd a küldöttséget.
A két ország kapcsolata azonban bonyolult Belgrád Moszkvával kapcsolatos álláspontja miatt, hiszen a szerb elnök már többször is kijelentette, hogy nem járul hozzá a Moszkva elleni szankciókhoz.
Az ukrán tisztviselők többször jelezték, hogy Kijev megérti Belgrád álláspontját, és nem ragaszkodik a szankciók kérdéséhez a kétoldalú kapcsolatokban. Zelenszkij elnök többször is megköszönte Szerbiának a humanitárius segélyt, míg a szerb tisztviselők, – köztük Vucsics elnök is – megköszönték Ukrajnának Szerbia területi integritásának és szuverenitásának támogatását Koszovó függetlenségének kapcsán.
A források szerint Belgrádban aláírhatnak egy, a két ország közötti kereskedelmi együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot.
Szerbia és Ukrajna egyaránt törekszik az Európai Unióhoz (EU) való csatlakozásra, a kétoldalú kapcsolatok egyik kulcsfontosságú pillére pedig a másik európai útjának kölcsönös támogatása lehet.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök (Fotó: AFP)
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
