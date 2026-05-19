Az embertelen körülmények mellett a halál lett mindennapi társuk a fronton az ukránoknak

Az év nagy részét lövészárokban töltötte

Egy Kenya fedőnéven említett ukrán katona összesen 225 napot töltött a frontvonal egyik lövészárkában. Elmondása szerint a drónok állandó jelenléte miatt a leváltásuk szinte kivitelezhetetlen feladattá vált. A hosszan tartó elszigeteltség annyira megviselte a szervezetét, hogy visszavonulásakor már alig tudott lábra állni. Egy társával együtt két nap leforgása alatt mindössze 11 kilométert tudtak megtenni, miközben aknamezőkön és drónok által megfigyelt zónákon haladtak át.

A halálzóna, ahol versenyt futsz az idővel az életedért

A katonák beszámolói szerint a front mentén létrejött egy úgynevezett halálzóna, ahol szinte minden mozgást észlelnek és célba vesznek a drónok. A hagyományos páncélos összecsapások és a nagyszabású rohamok helyét kisebb létszámú egységek vették át. Gyakran két-három fős csoportok közlekednek motorkerékpárral, biciklivel vagy akár lóháton is, mert a gyorsaság ma már fontosabb tényezővé vált, mint a páncélzat.

Valahányszor el kellett hagynunk az állásainkat, azért imádkoztunk, hogy élve térjünk vissza

– fogalmazott Kenya.

Halál leselkedik rájuk minden sarkon

Egy másik ukrán katona arról számolt be, hogy hosszú hónapokat töltött egy szétlőtt épület pincéjében. Elmondása szerint az orosz dróncsapások és tüzérségi támadások szinte teljesen megsemmisítették az épületet. Amikor orosz katonák próbáltak bejutni a pincébe, fegyveres összecsapás bontakozott ki.

Ezt követően kamikaze drónokkal és robbanószerekkel vették célba az állásaikat.

Egy optikai szálas vezérlésű drón a pince belsejébe is berepült, végül azonban saját kábeleibe gabalyodott. A katonák végül egy rejtett menekülőalagúton keresztül hagyták el a helyszínt.