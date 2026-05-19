Az embertelen körülmények mellett a halál lett mindennapi társuk a fronton az ukránoknak

A donbaszi frontvonal kegyetlen körülményei között próbálnak túlélni az ukrán katonák. A feladat közel sem egyszerű miközben az oroszokkal vívott harc egyre reménytelenebbnek tűnik. Konsztyantinyivka térségében a drónok uralta frontvonalon minden mozdulat életveszélyes lehet. Az ukrán katonák beszámolói szerint hónapokat töltenek föld alatti rejtekhelyeken és lövészárkokban, miközben a folyamatos támadások, a hideg és az utánpótlás hiánya embert próbáló körülményei között kényszerülnek helytállni. Közben az orosz erők egyre közelebb kerülnek a stratégiai jelentőségű városhoz, amelynek elvesztése újabb súlyos fordulatot hozhat a donbaszi harcokban.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 8:23
Ukrán katonák Forrás: AFP
Az év nagy részét lövészárokban töltötte

Egy Kenya fedőnéven említett ukrán katona összesen 225 napot töltött a frontvonal egyik lövészárkában. Elmondása szerint a drónok állandó jelenléte miatt a leváltásuk szinte kivitelezhetetlen feladattá vált. A hosszan tartó elszigeteltség annyira megviselte a szervezetét, hogy visszavonulásakor már alig tudott lábra állni. Egy társával együtt két nap leforgása alatt mindössze 11 kilométert tudtak megtenni, miközben aknamezőkön és drónok által megfigyelt zónákon haladtak át.

A halálzóna, ahol versenyt futsz az idővel az életedért

A katonák beszámolói szerint a front mentén létrejött egy úgynevezett halálzóna, ahol szinte minden mozgást észlelnek és célba vesznek a drónok. A hagyományos páncélos összecsapások és a nagyszabású rohamok helyét kisebb létszámú egységek vették át. Gyakran két-három fős csoportok közlekednek motorkerékpárral, biciklivel vagy akár lóháton is, mert a gyorsaság ma már fontosabb tényezővé vált, mint a páncélzat.

Valahányszor el kellett hagynunk az állásainkat, azért imádkoztunk, hogy élve térjünk vissza

– fogalmazott Kenya.

Halál leselkedik rájuk minden sarkon

Egy másik ukrán katona arról számolt be, hogy hosszú hónapokat töltött egy szétlőtt épület pincéjében. Elmondása szerint az orosz dróncsapások és tüzérségi támadások szinte teljesen megsemmisítették az épületet. Amikor orosz katonák próbáltak bejutni a pincébe, fegyveres összecsapás bontakozott ki.

Ezt követően kamikaze drónokkal és robbanószerekkel vették célba az állásaikat.

Egy optikai szálas vezérlésű drón a pince belsejébe is berepült, végül azonban saját kábeleibe gabalyodott. A katonák végül egy rejtett menekülőalagúton keresztül hagyták el a helyszínt.

A fronton harcolók szerint az utánpótlás biztosítása jelenti az egyik legsúlyosabb problémát. 

Az élelmiszereket és a lőszereket gyakran már kizárólag drónok segítségével tudják eljuttatni a harcoló alakulatokhoz, ám ezeket rendszeresen megsemmisítik vagy elektronikai zavaróeszközökkel teszik működésképtelenné. A lövészárkokban a vízhiány, a betegségek és a szélsőséges időjárási körülmények is mindennaposak. Az egyik katona arról beszélt, hogy télen mínusz 25 fokos hidegben a fagyos betonon kellett aludniuk.

A legemlékezetesebb pillanat számomra az volt, amikor esni kezdett. Kimentem, és az esővízben mosakodtam meg

– idézte fel Kenya.

Az ukrán katonai vezetés álláspontja szerint Oroszország jelenleg erőinek átcsoportosítását végzi egy lehetséges nyári támadás előtt.

Korábban Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy Moszkva továbbra is a Donbasz teljes megszerzését tekinti egyik legfontosabb céljának. Bár az orosz előretörés az elmúlt időszakban lassabbá vált, a fronton szolgálók szerint a helyzet továbbra is rendkívül súlyos.

Nyugati szakértők úgy látják, egyre nagyobb az esélye annak, hogy a háború úgynevezett finn forgatókönyv alapján zárulhat le. 

A JP Morgan geopolitikai központjának elemzése szerint a tárgyalások akár még ebben az évben lezárulhatnak, ugyanakkor Ukrajna komoly árat fizethet a békéért. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

