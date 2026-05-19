Ebola: fokozódik a helyzet, az Egyesült Államok már evakuál

Mint arról lapunk is beszámolt korábban, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi vészhelyzetet hirdetett az ebolajárvány okán. A mostani megbetegedéseket ugyanis egy eddig ritka variáns okozza, amely ellen nincs célzott kezelés, sem pedig vakcina.

A WHO szerint az elmúlt két ebolajárvány halálozási aránya harminc és ötven százalék között mozgott. A friss közlések szerint a Kongói Demokratikus Köztársaság területének egyre nagyobb részén regisztrálnak új megbetegedéseket. Az eddigi statisztikák alapján 118 halálesetet és több mint 390 fertőzésgyanús esetet regisztráltak az országban.