Ebola-járványCDCEgyesült ÁllamokWHOAfrika

Ebola: fokozódik a helyzet, az Egyesült Államok már evakuál

Egy amerikai orvost evakuálni kellett, miután a tesztek kimutatták nála az ebolafertőzést. Az Egyesült Államok szigorított a beutazási feltételeken, és további állampolgárok evakuációján dolgozik.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 8:56
Fotó: JOSPIN MWISHA Forrás: AFP
Mint arról lapunk is beszámolt korábban, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi vészhelyzetet hirdetett az ebolajárvány okán. A mostani megbetegedéseket ugyanis egy eddig ritka variáns okozza, amely ellen nincs célzott kezelés, sem pedig vakcina. 

A WHO szerint az elmúlt két ebolajárvány halálozási aránya harminc és ötven százalék között mozgott. A friss közlések szerint a Kongói Demokratikus Köztársaság területének egyre nagyobb részén regisztrálnak új megbetegedéseket. Az eddigi statisztikák alapján 118 halálesetet és több mint 390 fertőzésgyanús esetet regisztráltak az országban. 

Az Ebola az 1976-os felfedezése óta számtalan járványért volt felelős, ezek közül a legnagyobb a 2014–2016-os nyugat-afrikai járvány, amelyben több mint 28 600 ember fertőződött meg. 

Borítókép: Nővér egy ellenőrző ponton a Kongói Demkoratikus Köztársaságban (Fotó: AFP)

