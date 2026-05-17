Poszt-trauma

Magyar Péter dedós mondókával támad. Van még lejjebb?

Felhévizy Félix
Magyar Péter • Sulyok Tamás • Felhévizy • miniszterelnök • 2026. 05. 17. 6:45
Magyar Péter gyakorlatilag egy bazári show-műsort csinál a politikából a szemünk láttára. Természetesen ennek a stílusnak most még rengeteg követője van. Sokan vannak olyanok, akiknek örömöt okoz, ha nap mint nap belerúgnak a leköszönő Orbán-kormányba. Ezt még valahol el is lehet fogadni, hiszen ennyi év ellenzéki lét kikészíthette a most vereséget szenvedett kormánnyal szemben álló választók lelkületét. De azért mindennek van egy határa, jelesül a bunkóságnak és bárdolatlanságnak is.

Ahogy Magyar Péter viselkedett Sulyok Tamás köztársasági elnökkel, méltán verte ki a biztosítékot még a baloldali, liberális embereknél is. Azonban számos Tisza-szavazóban tombol a gyűlölet, amit a vezetőjük korbácsolt fel bennük ilyen szintre, ezért tapsoltak ehhez a szégyentejes viselkedéshez. 

Az új miniszterelnök azonban nemcsak gonoszkodik, odaszúrogat, penetránsan alázza az előző kormányt, ahol csak tudja, hanem még vicceskedni is próbál. Ami azért aggasztó, mert ezt sem elegánsan teszi.

Érdemes megnézni az alábbi videót, ezek a képsorok beszédesek, nagyon sokat elárulnak az új miniszterelnökről:

Helló, szia, szevasz, van nálatok terasz? – ez egy olyan mondóka, amit óvodában, de maximum általános iskola alsó tagozatában lehet hallani a homokozóban játszadozó lurkóktól. Bár mint azt a régi ellenzéktől megtudtuk, a humor baloldali műfaj, valószínű ezért nem tudjuk értékelni az ilyen infantilis mondókákat a miniszterelnök vonatkozásában.

Nagy Attila Tibor politikai elemző találóan a következőt írta Magyar Péter miniszterelnöki belépőjéről:

„Ehhez a hivatali méltósághoz ugyanis mi komoly embert és ehhez méltó viselkedést párosítottunk. Mostantól ne legyünk ennyire merevek?”

Magyar Péter egy dedós mondókával támad, van még lejjebb? Jobb, ha felkészülünk a legrosszabbra, ez a kicsinyes, vásári komédia lesz a fő csapásiránya az új kabinetnek – gondolta magában Felhévizy, majd az erkélyének korlátjára támaszkodva aggódva nézett a távolba.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

A demokrácia szégyene

Beszélgettem a mesterséges intelligenciával (1. rész)

Fojtogató, szürreális álom

A királycsináló korszellem

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
