A Liverpool ultimátumot adott Szoboszlainak? Angliában állítják, hogy el is adhatják

A Liverpool egyértelmű üzenetet küldött a magyar sztárnak

Az angol forrás a következőket állítja:

„A Liverpool jelenleg komoly tárgyalásokat folytat Szoboszlai Dominikkal a szerződése meghosszabbításáról. A klub javítani szeretne a játékos személyes feltételein és juttatási csomagján, hogy elkerülje egy újabb olyan helyzet kialakulását, mint Trent Alexander-Arnold és Ibrahima Konaté esetében, akik végül ingyen távoztak a klubtól.”

Ezúttal a Liverpool proaktív megközelítést alkalmaz. Mivel Szoboszlai szerződéséből már csak két év van hátra, a klub nem hajlandó megvárni, hogy kifusson a megállapodás. Ha a tárgyalások nem haladnak megfelelően, készek már ezen a nyáron értékesíteni őt.

A hírről beszámoló angliai Football365.com szerint ez egy egyértelmű üzenet: a Liverpool kiemelt prioritásként kezeli a szerződések menedzselését, és nem tűri tovább, hogy értékes játékosok ingyen távozzanak.