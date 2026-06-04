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Szoboszlai DominikLiverpool FCszerződés

A Liverpool ultimátumot adott Szoboszlainak? Angliában állítják, hogy el is adhatják

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Hónapok óta eredménytelenül tárgyalnak a felek a szerződéshosszabbításról, és most angliai hírek szerint a Liverpool taktikát váltva nyomást gyakorolhat Szoboszlai Dominikra. A magyar középpályás szerződése két év múlva lejár, és a klub állítólag azzal fenyeget, hogy idén nyáron eladhatja őt, ha nem lesz áttörés a hosszabbítás ügyében. Szoboszlai ezzel kvázi ultimátumot kaphatott a Liverpooltól.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 10:07
Angliai hírek szerint akár már idén nyáron eladhatja Szoboszlai Dominiket a Liverpool, miután hónapok óta eredménytelenül tárgyalnak a szerződéshosszabbításról Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
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A Liverpool egyértelmű üzenetet küldött a magyar sztárnak

Az angol forrás a következőket állítja:

„A Liverpool jelenleg komoly tárgyalásokat folytat Szoboszlai Dominikkal a szerződése meghosszabbításáról. A klub javítani szeretne a játékos személyes feltételein és juttatási csomagján, hogy elkerülje egy újabb olyan helyzet kialakulását, mint Trent Alexander-Arnold és Ibrahima Konaté esetében, akik végül ingyen távoztak a klubtól.”

Ezúttal a Liverpool proaktív megközelítést alkalmaz. Mivel Szoboszlai szerződéséből már csak két év van hátra, a klub nem hajlandó megvárni, hogy kifusson a megállapodás. Ha a tárgyalások nem haladnak megfelelően, készek már ezen a nyáron értékesíteni őt.

A hírről beszámoló angliai Football365.com szerint ez egy egyértelmű üzenet: a Liverpool kiemelt prioritásként kezeli a szerződések menedzselését, és nem tűri tovább, hogy értékes játékosok ingyen távozzanak.

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