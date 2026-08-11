Elértük Havasi Bertalant, a Fidesz szerint Ruff Bálinték csúsztatnak, Kaminski Fanny cégét politikai okokból támadják

Ez azért is lényeges, mert a kormányzati kommunikáció szerint a szerződés ellenőrzésekor nem pusztán azt kell vizsgálni, hogy egy adott hónapban hány fénykép vagy hány másodpercnyi videó készült, hanem a teljes vállalt szolgáltatási kört és annak folyamatos rendelkezésre állását.

Feljelentés lett a szerződésből

A Miniszterelnökség nemrég megküldött közleményében arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseivel összefüggő szerződéseket.

A kormányzati kommunikáció szerint a vizsgált megállapodások összesen több mint négymilliárd forint közpénzt érintettek.

A kritika egyik központi eleme, hogy a szerződés alapján jelentős összegeket fizettek ki közösségimédia-tartalmak előállítására, miközben a teljesítés egyes hónapokban a nyilvánosságra került adatok alapján kevés videót és fényképet jelentett.

A Havasi Bertalan által ismertetett álláspont szerint azonban ez a megközelítés figyelmen kívül hagyja a szerződés teljes tartalmát, így például a weboldal fejlesztését és üzemeltetését, a grafikai munkákat, valamint a folyamatos rendelkezésre állást.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint ezért nem állja meg a helyét az a beállítás, hogy Kaminski Fanny cége érdemi munka nélkül jutott volna közpénzhez. Havasi Bertalan állítása szerint a céget és vezetőjét politikai okokból támadják, miközben a vállalat a rábízott feladatokat teljesítette.

Kaminski Fanny: Büszkeség a meghurcoltak közt az elsők között lenni

A feljelentésre a közösségi média oldalán reagált Kaminski Fanny. Kiemelte,

a Tisza-kormány a mai napon a Triton Communications Kft.-vel kapcsolatban több olyan állítást és sugalmazást tett, amelyek félrevezető képet festenek az általunk elvégzett munkáról.

A volt miniszterelnök munkatársa elárulta, a Triton Communications szerződésben vállalt feladata messze nem csupán fényképek és videók készítéséből állt. A cégük fejlesztette és üzemeltette a miniszterelnok.hu weboldalt, emellett grafikai és egyéb kommunikációs szolgáltatásokat is biztosított.

A szerződés teljesítésének egyik alapvető feltétele volt a napi 24 órás rendelkezésre állás. Ez nem alkalmi munkavégzést, hanem folyamatos készenlétet és szükség esetén azonnali reagálást jelentett. Igaz, hogy a szerződés összege a négy év során emelkedett. A kormányzati kommunikáció azonban azt már elmulasztja hozzátenni, hogy az emelés az infláció mértékét követte. Vagyis nem a szolgáltatások indokolatlan drágulásáról, hanem a költségek értékállóságának biztosításáról volt szó

– írta Kaminski. Elárulta, félrevezető azt kiemelni, hogy a Triton Communications közvetlenül öt főt foglalkoztatott, a szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozókkal együtt több mint 30 ember munkájáról beszélünk.