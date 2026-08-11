Hat magyar, nulla továbbjutás az Európa-bajnokságon
Hat magyar szerepelt a birminghami atlétikai Európa-bajnokság kedd délelőtti programjában. Férfi 100 méteren Illovszky Dominik, 110 méteres gátfutásban pedig Eszes Dániel nem jutott tovább, míg 400 méter gáton Bánóczy Árpád és Molnár Csaba fejezte be egy kör után az atlétikai Eb-t. Diszkoszvetésben Huszák János és Szikszai Róbert sem lesz ott a döntőben.
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