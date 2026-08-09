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Élő adásban gyilkolják meg az influenszereket, a kormány tehetetlen + videó

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Golyóálló mellény, aranyláncok és luxusterepjárók – a mexikói influenszerek világa kívülről csillogó álomnak tűnik, de mára a legveszélyesebb foglalkozássá vált. A hírhedt Sinaloa kartell alapítójának letartóztatása után valóságos polgárháború tört ki a bűnszervezeten belül, a bérgyilkosok célkeresztjébe a közösségi média sztárjai kerültek.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 09. 7:41
Fotó: JESUS VERDUGO Forrás: ANADOLU
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A mexikói drogkartellek közötti háborúnak a hatóságok sem tudnak véget vetni (Fotó: JESUS VERDUGO / AFP)
A mexikói drogkartellek közötti háborúnak a hatóságok sem tudnak véget vetni (Fotó: JESUS VERDUGO / AFP)

Élő adásban végrehajtott kivégzések sokkolják a követőket

A támadások brutalitását és a kartellek gátlástalanságát jól mutatja, hogy a gyilkosságokat sokszor a kamerák előtt, a gyanútlan követők szeme láttára hajtják végre. A CNN beszámolója szerint a közel 600 ezer követővel rendelkező fiatal mexikói humorista,

César Gastélum éppen egy vidám hangulatú élő közvetítésbe kezdett a barátaival, amikor hirtelen megjelent két motoros, majd az egyik fegyveres bukósisakban odalépett Gastélumhoz, és közvetlen közelről fejbe lőtte a tartalomgyártót. Az erről készült videót csak linkeljük, és csak erős idegzetűeknek ajánljuk.

A sokkolt nézők tízezrei élő adásban látták az influenszer halálát. A nyomozás szerint a humorista korábban olyan viccesnek szánt videókat posztolt, amelyekben finom utalásokat tett a „Los Chapitos” klán belső ügyeire.

Nem ez volt az egyetlen eset, ami megrázta a latin-amerikai közösséget, sokan emlegetik a 23 éves szépség- és lifestyle-influenszer, Valeria Márquez tragédiáját is. A fiatal lányt a saját szépségszalonjában, egy TikTok élő videó forgatása közben lőtte agyon egy bérgyilkos Jalisco államban. Az erről szóló videót szintén csak linkeljük a durva tartalma miatt.

A hatóságok később arra jutottak, hogy a lánynak semmi köze nem volt a drogüzlethez, de szerelmi kapcsolatban állt egy másik kartell fiával. A meggyilkolása tiszta üzenet és bosszú volt a rivális bűnszervezet részéről.

Kemény az élet Mexikóban, már az infuenszerek sincsenek biztonságban (Fotó: JESUS VERDUGO / ANADOLU)
Kemény az élet Mexikóban, már az infuenszerek sincsenek biztonságban (Fotó: JESUS VERDUGO / ANADOLU)

A kormány elvágná a szálakat

A kartellek számára egy-egy milliós elérésű influenszer kivégzése a tökéletes erődemonstráció: ingyen és azonnal eljuttatja a félelem üzenetét a teljes társadalomhoz. Ugyanakkor a kapcsolat a bűnözők és a digitális sztárok között nem mindig egyoldalú. Claudia Sheinbaum mexikói elnök rendkívüli sajtótájékoztatóján elismerte, hogy a szövetségi hatóságok jelenleg is több mint hatvan helyi influenszer ellen folytatnak titkos eljárást.

A gyanú szerint a fiatalok luxuséletmódját valójában a kartellek finanszírozták, cserébe azért, hogy a bankszámláik és fiktív webshopjaik segítségével tisztára mossák a kábítószer-kereskedelemből származó milliókat.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök kormánya igyekszik kézben tartani a helyzetet (Fotó: GERARDO VIEYRA / NurPhoto)
Claudia Sheinbaum mexikói elnök kormánya igyekszik kézben tartani a helyzetet (Fotó: GERARDO VIEYRA / NurPhoto)

A mexikói kormány most egy olyan átfogó stratégián dolgozik, amellyel megpróbálják teljesen elvágni a popkultúra és a bűnözői világ közötti toxikus kapcsolatot. Ez magában foglalja a közösségi médiás trendek szigorúbb állami monitorozását és a bűnöző életmódot dicsőítő tartalmak szűrését is. Kérdéses azonban, hogy a digitális térben bevezetett korlátozások meg tudják-e állítani a hús-vér bérgyilkosokat az utcákon, miközben a szellemet már láthatóan kiengedték a palackból.

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Bár Abdulnak vége, a kérdések maradnak. Mi lesz a többi, több tízezer Abdullal, akik Európában fenik a kést?

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