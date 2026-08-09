A meteorológus szerint vészjóslóak júliusi adatok

Trópusi éjszakák a hőkupola alatt



Az egyre durvábbá váló hőhullámoknak az egyik legkellemetlenebb velejárója az, hogy éjjel sem hűl le igazán a levegő.

Amikor hajnalra sem megy le 20 fok alá a hőmérséklet, trópusi éjszakákról beszélünk. Ez nagyon megterhelő a szervezetnek, különösen a nagyvárosokban, ahol a sűrűn beépített környezet és az aszfalt miatt napnyugta után sem frissül a levegő

– közölte Németh Lajos. A meteorológus azzal is érzékeltette a jelenség súlyát, hogy ha az egész napi átlaghőmérséklet eléri a 25 fokot, akkor már hőségriadót jelentenek, ám manapság már az sem ritka, hogy a hajnali, leghidegebb hőmérséklet is eléri ezt a szintet.



Noha Németh Lajos szerint a következő egy-két hétben nem zárható ki egy újabb, extrém meleget hozó hőhullám, augusztus második felében már elég kis esély van arra, hogy a június végihez vagy az ezen a héten tapasztalhatóhoz hasonló hőkupola alakuljon ki. Az idei nyár meteorológiai divatszavává vált kifejezéséről elmondta: valójában egy nagy kiterjedésű anticiklont jelent, amely Afrika térségéből érkező levegőt hoz magával.

– Ez a folyamat korábban is létezett, ami újdonság, az az anticiklon mérete és a forró, nagyon száraz levegő volumene, ami annyira legyengíti az Atlanti-óceán és a Földközi-tenger felől érkező légköri frontokat, hogy azok nem képesek elérni Európát és csapadékot hozni – fejtette ki a meteorológus, hozzátéve: ezért is ritkultak meg a záporokkal, zivatarokkal járó nyári viharok.