Egyre botrányosabb a Tisza-kormány vízügyi államtitkárának nyaralása, Magyar Péter is beszállt a kommentcsatába
Újabb fordulatot vett a Kelemen Ágnes nyaralása körül kirobbant botrány. A vízügyi államtitkár a Hír TV kérdésére nem volt hajlandó kommentelni azt az értesülést, hogy az aszályhelyzet közben ment nyaralni, miközben Gajdos László miniszter már azzal védekezik, hogy Kelemen ausztriai útja valójában szakmai egyeztetés volt. Közben Magyar Péter is beszállt a tiszás államtitkár botrányos nyaralása körüli kommentcsatákba.
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