Nem csak Budapesten, vidéken is élénkíti a piacot az Otthon start, kár lenne érte

Mit mutat a kiadott engedélyek száma?

Az első félévben 16588 új építési engedélyt adtak ki a hatóságok a statisztikai hivatal adatai szerint, ez 29 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Az első negyedévben még 64,4 százalékos ugrást regisztráltak ebben a mutatóban, a másodikban viszont már mindössze 1,6 százalékos volt az emelkedés.

– Egyelőre nem tudni, mi a fenti folyamat oka, az idei első negyedév kimagasló volt, hiszen négy éve nem adtak ki ilyen sok engedélyt, a második negyedév viszont már nem mutatott ekkora éves növekedést – emelte ki Valkó Dávid. Az első félévet tekintve 2022 óta nem regisztrált a mostaninál több kiadott építési engedélyt a statisztikai hivatal.

Budapesten összesen 6560 lakás építésére adtak engedélyt, ami az előző év azonos időszakát 9,5 százalékát haladta meg. Az engedélyezett fővárosi lakásépítések 75 százaléka két kerületben fog megvalósulni: a XIII. kerületben 2561, a IX. kerületben 2364 lakás építését tervezik. A megyei jogú városokban 36, a többi városban 55, a községekben pedig ötven százalékkal emelkedett az engedélyezett lakásépítések száma az előző év azonos időszakához képest. A megyei jogú városok közül kiemelkedik Kecskemét, Nyíregyháza és Debrecen, 578, 498 és 349 engedélyezett lakással.

A beruházások felpörgésében szerepet játszhat, hogy a kormány korábban nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá minősítette a 250 lakásosnál nagyobb projekteket, ami lerövidítheti az engedélyezési és megvalósítási időt. Eddig országosan több mint 30 projekt kapott ilyen kiemelést a otthon startos megfelelés alapján, ám ezek közül egyelőre csak néhány esetben indult el a tényleges értékesítés.

Ráadásul a piacon várakozást kelt, hogy az új kormány kilátásba helyezte ezen kiemelt beruházások felülvizsgálatát.

Az elemzők várakozásai szerint idén mind a kiadott engedélyek, mind a használatba vételek számában növekedés várható. A jegybank előrejelzése szerint idén közel 16 ezer lakás megépítése várható országosan, ami mintegy 30 százalékos éves bővülést jelentene, míg 2027-től még ennél is erőteljesebb növekedési hullám érkezhet a hazai lakáspiacra.



