Első körben elmeszelték Biden protezsáltját, büntetőügye lehet a Covid miatt

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Szorul a hurok Anthony Fauci körül. A szenátusi szakbizottsági elnök börtönben akarja látni

Magyar Nemzet
2026. 08. 06. 17:27
Fotó: Europress/AFP/Allison Bailey
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Mindennek az az előzménye, és a kongresszusi meghallgatást is az indokolta, hogy Tulsi Gabbard, a hivatalából júniusban távozott amerikai hírszerzési igazgató az utolsó munkanapján súlyos vádakat fogalmazott meg Faucival szemben.

Ez pedig azzal is összefügg, hogy Joe Biden előző elnök (2021-25) — a 2020-as évek első felében Donald Trump jelenlegi elnök fő politikai ellenfele — szintén az utolsó munkanapján, 2025 januárjában visszamenőlegesen mentesítette Faucit, attól tartva, hogy a Trump-kormány a nyomába ered majd. 

Súlyos vádak 

Gabbard a nyilvánosságra hozott közleményében nem kevesebbet állított, mint hogy Fauci: 

* az amerikai adófizetők pénzén — Gabbard szerint veszélyes — vírusmutációs kutatásokat finanszírozott abban a kínai, vuhani laboratóriumban, amelyet a koronavírus-járvány kiindulópontjának tekintenek. Ezek a szálak a Big Pharma néven is emlegetett nagy gyógyszeripari vállalatokhoz vezettek, amelyek közé az amerikai Pfizer is tartozik. Ennek főnöke máig ismeretlen tartalmú bizalmas levelezést folytatott Ursula von der Leyennel is a Covid-vakcinákról; a titkolózás miatt az Európai Bíróság is elmarasztalta az európai bizottsági elnököt.   

* valótlanságot állított a világszerte több mint hétmillió halálos áldozatot követelő Covid-19 eredetéről, 

* manipulálta a járvánnyal kapcsolatos amerikai hírszerzést és 

* fellépett az igazságot hirdetőkkel szemben, továbbá 

* hazudott a washingtoni kongresszusnak.  

Mindennek alátámasztására Gabbard dokumentumokat is csatolt, amelyek angolul itt olvashatók.   

MURDOCH, Josie; WALENSKY, Rochelle
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Sürgős lett a dolog 

A 85 éves Faucit most a kongresszus tekintélyének megsértése miatt vonják felelősségre.

Paul többször is elmondta: börtönben akarja őt látni, és szerinte ebben az új vonatkozásban — tehát a kongresszus tekintélyének megsértése ügyében — nem érvényes rá a mentesítés, amelyet Joe Biden előző elnök neki a távozása előtt visszamenőlegesen adott. 

Paul azt is közölte, nem akarja „pocsékolni az időt”, hogy ezt a — most már nyári szünetre készülő — szenátus plénumával is megszavaztassa, hanem egyből az igazságügyi minisztériumhoz fordul a további lépések megtételére. Ebből még jogviták várhatók.

Borítókép: Anthony Fauci az egyik kongresszusi meghallgatásán (Fotó: Allison Bailey / Middle East Images via AFP) 

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