Első körben elmeszelték Biden protezsáltját, büntetőügye lehet a Covid miatt

Mindennek az az előzménye, és a kongresszusi meghallgatást is az indokolta, hogy Tulsi Gabbard, a hivatalából júniusban távozott amerikai hírszerzési igazgató az utolsó munkanapján súlyos vádakat fogalmazott meg Faucival szemben.

Ez pedig azzal is összefügg, hogy Joe Biden előző elnök (2021-25) — a 2020-as évek első felében Donald Trump jelenlegi elnök fő politikai ellenfele — szintén az utolsó munkanapján, 2025 januárjában visszamenőlegesen mentesítette Faucit, attól tartva, hogy a Trump-kormány a nyomába ered majd.

Súlyos vádak

Gabbard a nyilvánosságra hozott közleményében nem kevesebbet állított, mint hogy Fauci:

* az amerikai adófizetők pénzén — Gabbard szerint veszélyes — vírusmutációs kutatásokat finanszírozott abban a kínai, vuhani laboratóriumban, amelyet a koronavírus-járvány kiindulópontjának tekintenek. Ezek a szálak a Big Pharma néven is emlegetett nagy gyógyszeripari vállalatokhoz vezettek, amelyek közé az amerikai Pfizer is tartozik. Ennek főnöke máig ismeretlen tartalmú bizalmas levelezést folytatott Ursula von der Leyennel is a Covid-vakcinákról; a titkolózás miatt az Európai Bíróság is elmarasztalta az európai bizottsági elnököt.