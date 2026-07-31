Covid: több mint százszor tagadta meg a választ, börtönbe is kerülhet az amerikai illetékes

* fellépett az igazságot hirdetőkkel szemben, továbbá
* hazudott a washingtoni kongresszusnak.
Mindennek alátámasztására Gabbard dokumentumokat is csatolt, amelyek angolul itt olvashatók.
A koronavírus-járványban több mint egymillió amerikai halt meg.
Hogyan tovább?
A Reuters emlékeztet:
Magának a kongresszusnak nincs joga arra, hogy büntetőeljárást kezdeményezzen; ilyen ügyben az igazságügyi minisztériumhoz kell fordulnia. A kérelmet előbb bizottsági szinten, majd a szenátus vagy a képviselőház plénumának kell jóváhagynia. Trump republikánus pártjának mindkét házban többsége van, de elképzelhető, hogy a szenátusban egy-két demokrata párti támogatóra is szüksége lehet.
A 85 éves Fauci elítéléséhez bizonyítani kell, hogy szándékosan hallgatott el információkat a kongresszus elől. Mostani viselkedésére Biden mentessége már nem érvényes, de ebből is jogviták lehetnek szakértők szerint.
Borítókép: Anthony Fauci, az Egyesült Államok allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézetének igazgatója egy 2021-es felvételen (Fotó: AP/ Carolyn Kaster)
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