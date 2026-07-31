Covid: több mint százszor tagadta meg a választ, börtönbe is kerülhet az amerikai illetékes

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Anthony Faucit Joe Biden másfél éve visszamenőlegesen mentesítette a jogkövetkezmények alól, de most új fogást találhatnak rajta.

Magyar Nemzet
2026. 07. 31. 10:59
Washington, 2021. december 28. Anthony Fauci, az Egyesült Államok allergológiai és fertõzõ betegségekkel foglalkozó országos intézetének (NIAID) igazgatója a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket irányító kormányzati munkacsoport tanácskozásán a washingtoni Eisenhower kormányzati irodaházban 2021. december 27-én. MTI/AP/Carolyn Kaster Fotó: Carolyn Kaster
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* fellépett az igazságot hirdetőkkel szemben, továbbá 

* hazudott a washingtoni kongresszusnak.  

Mindennek alátámasztására Gabbard dokumentumokat is csatolt, amelyek angolul itt olvashatók.  

A koronavírus-járványban több mint egymillió amerikai halt meg. 

 

Hogyan tovább? 

A Reuters emlékeztet: 

Magának a kongresszusnak nincs joga arra, hogy büntetőeljárást kezdeményezzen; ilyen ügyben az igazságügyi minisztériumhoz kell fordulnia. A kérelmet előbb bizottsági szinten, majd a szenátus vagy a képviselőház plénumának kell jóváhagynia. Trump republikánus pártjának mindkét házban többsége van, de elképzelhető, hogy a szenátusban egy-két demokrata párti támogatóra is szüksége lehet.  

A 85 éves Fauci elítéléséhez bizonyítani kell, hogy szándékosan hallgatott el információkat a kongresszus elől. Mostani viselkedésére Biden mentessége már nem érvényes, de ebből is jogviták lehetnek szakértők szerint.  

Borítókép: Anthony Fauci, az Egyesült Államok allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézetének igazgatója egy 2021-es felvételen (Fotó: AP/ Carolyn Kaster) 

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