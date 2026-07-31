Covid: több mint százszor tagadta meg a választ, börtönbe is kerülhet az amerikai illetékes

* fellépett az igazságot hirdetőkkel szemben, továbbá

* hazudott a washingtoni kongresszusnak.

Mindennek alátámasztására Gabbard dokumentumokat is csatolt, amelyek angolul itt olvashatók.

A koronavírus-járványban több mint egymillió amerikai halt meg.

Hogyan tovább?

A Reuters emlékeztet:

Magának a kongresszusnak nincs joga arra, hogy büntetőeljárást kezdeményezzen; ilyen ügyben az igazságügyi minisztériumhoz kell fordulnia. A kérelmet előbb bizottsági szinten, majd a szenátus vagy a képviselőház plénumának kell jóváhagynia. Trump republikánus pártjának mindkét házban többsége van, de elképzelhető, hogy a szenátusban egy-két demokrata párti támogatóra is szüksége lehet.

A 85 éves Fauci elítéléséhez bizonyítani kell, hogy szándékosan hallgatott el információkat a kongresszus elől. Mostani viselkedésére Biden mentessége már nem érvényes, de ebből is jogviták lehetnek szakértők szerint.

Borítókép: Anthony Fauci, az Egyesült Államok allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézetének igazgatója egy 2021-es felvételen (Fotó: AP/ Carolyn Kaster)