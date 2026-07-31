Ivóvíz nélkül maradt Szentendre, elszabadult a népharag

(Forrás: Facebook)

Ez nem válságkezelés, hanem utólagos adminisztráció.

– jegyezte meg egy helyi. Egy másik szentendrei szerint a szivattyúk kapacitása, a csövek keresztmetszete kevés az igényekhez, de a városnak könnyebb azt kommunikálnia, hogy „a lakók hülyék és magukat szivatják”.

(Forrás: Facebook)

Sokak szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy a lélekszáma folyamatosan emelkedik, a szolgáltatás fejlesztése viszont elmaradt.

„Készült-e a jelenlegi beépítési paraméterekhez vízellátási kapacitásvizsgálat? Van-e Szentendrére írott tartalékterv kapacitáshiány esetére? A 2022-es pismányi vízhiány után konkrétan mi történt?”

– kérdezték.