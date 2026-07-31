Ebbe ment bele a Hamász, Trump is forszírozza, de van bökkenő

Soha meg nem oldott béke

A Gázai övezet a világ egyik legzsúfoltabb területe, mintegy kétmillió palesztin lakja. Helyzete rendezetlen, a palesztinok 1948, Izrael létrejötte óta jogot formálnak rá.

* Az akkori első arab-izraeli háború nyomán egyiptomi ellenőrzés alá került, lakossága az Izrael elhagyó palesztin menekültek miatt megháromszorozódott.

* A szuezi válság idején, 1956-ban Izrael csak átmenetileg elfoglalta a területet.

* 1967-ben Izrael a hatnapos háborúban más területekkel együtt visszafoglalta Egyiptomtól. Kezdetét veszi a zsidó telepek építése.

* 1987: kitör az első palesztin intifáda (felkelés), létrejön a Hamász.

* 1993: az oslói izraeli-palesztin békemegállapodás értelmében a Palesztin Hatóság korlátozott önkormányzati jogokat kap Gáza felett.

* 2000: második palesztin intifáda, a palesztin merényleteket izraeli megtorlás követi.

* 2005: Izrael kivonul az övezetből, felszámolja a zsidó telepeket, de megtartja a külső katonai ellenőrzést.

* 2006: A Hamász máig tartó gázai uralmának kezdete.

* 2023. október 7.: A Hamász a gázai háború alapjául szolgáló izraeli betörése. Ez több mint ezer izraeli halálos áldozatot követelt, Izrael katonai akcióiban pedig azóta palesztin közlés szerint több mint 73 ezer palesztin vesztette életét.

Borítókép: A Hamász fegyveresei és más palesztinok egy 2025-ös gázai temetésen (Fotó: BASHAR TALEB / AFP)