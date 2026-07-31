Ebbe ment bele a Hamász, Trump is forszírozza, de van bökkenő

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A kulcs az, mi történik a Gázai övezetben. Ez főként a Hamászon és Izraelen múlik.

Magyar Nemzet
2026. 07. 31. 9:46
Hamász tagok Fotó: BASHAR TALEB Forrás: AFP
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Soha meg nem oldott béke 

A Gázai övezet a világ egyik legzsúfoltabb területe, mintegy kétmillió palesztin lakja. Helyzete rendezetlen, a palesztinok 1948, Izrael létrejötte óta jogot formálnak rá.

* Az akkori első arab-izraeli háború nyomán egyiptomi ellenőrzés alá került, lakossága az Izrael elhagyó palesztin menekültek miatt megháromszorozódott. 

* A szuezi válság idején, 1956-ban Izrael csak átmenetileg elfoglalta a területet. 

* 1967-ben Izrael a hatnapos háborúban más területekkel együtt visszafoglalta Egyiptomtól. Kezdetét veszi a zsidó telepek építése. 

* 1987: kitör az első palesztin intifáda (felkelés), létrejön a Hamász. 

* 1993: az oslói izraeli-palesztin békemegállapodás értelmében a Palesztin Hatóság korlátozott önkormányzati jogokat kap Gáza felett. 

* 2000: második palesztin intifáda, a palesztin merényleteket izraeli megtorlás követi. 

* 2005: Izrael kivonul az övezetből, felszámolja a zsidó telepeket, de megtartja a külső katonai ellenőrzést. 

* 2006: A Hamász máig tartó gázai uralmának kezdete. 

* 2023. október 7.: A Hamász a gázai háború alapjául szolgáló izraeli betörése. Ez több mint ezer izraeli halálos áldozatot követelt, Izrael katonai akcióiban pedig azóta palesztin közlés szerint több mint 73 ezer palesztin vesztette életét.    

Borítókép: A Hamász fegyveresei és más palesztinok egy 2025-ös gázai temetésen (Fotó: BASHAR TALEB / AFP)

 

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