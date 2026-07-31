Megengedhetetlen, ami az Üllői úton történt – véli a csatár, akit Messi féleszűnek hívott

A Twente a Konferencialiga harmadik selejtezőkörében a Dunaszerdahely ellen folytatja, míg a Ferencváros az Európa-ligában a lengyel Górnik Zabrze csapatával szemben lép legközelebb pályára.
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A labdarúgó Európa-liga második selejtezőkörének visszavágóján a Ferencváros megőrizte egygólos előnyét, így 3-2-es összesítéssel továbbjutott. Az FTC hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a holland Twente együttesével, a vendégek részéről Wout Weghorst nem volt elégedett a lefújás után.
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