Magyar Péter szerint nem lehet kizárni a lakosság áramellátásának korlátozását + videó

Hétfőig leállítják a Paksi Atomerőművet (Fotó: Mediaworks)

Nincs üzemanyaghiány

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója pedig kiemelte, Magyarországon van elég üzemanyag, az ellátás biztosított. Nemrég kérték az állam segítségét, hogy az illetékes vízügyi hatóságok építsenek ki szivattyú állomást, ezzel biztosítva a finomító és erőmű működését.

Biztosítani tudjuk, hogy extrém körülmények között is működjön a finomító

– jelentette ki a Mol vezére. Hozzátette, emellett arra is készülnek, hogy januártól már a Mol sem vásárolhat orosz olajat, illetve földgázt. Az ellátás kapcsán elmondta, hogy a dízel terén vannak problémák, a Hormuzi-szorosnál kialakult helyzet miatt és az orosz export nélkül ugyanis a világpiacról kiesett a dízel csaknem 40 százaléka. Hernádi

Zsolt szerint nagyjából szeptember közepéig lesz feszített a dízel piaca.

Pikáns üzlet a Shell és a Mol között

Hernádi Zsolt felidézte, hogy a Mol-csoport megállapodást írt alá a Shell-lel a BG Cyprus Ltd. száz százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról.

A szóban forgó cég 35 százalékos részesedéssel rendelkezik a ciprusi 12-es mélytengeri blokkban, amely magában foglalja a Kelet-Mediterrán térségben található Aphrodite gázmező fejlesztési projektjét.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az üzlet zárása várhatóan 2027 első felében történhet meg, a szükséges hatósági jóváhagyások és más feltételek teljesülése után.

A dízel piaca rendkívül feszített, de jelenleg nincs Magyarországon üzemanyaghiány (Fotó: Zoltán Havran)

Történelmi válság Magyarországon a hőség és az aszály miatt

A tartós hőség miatt történelmi pillanathoz érkezett a hazai energiaellátás. A Duna drasztikusan alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőműben először még csak teljesítménycsökkentést kellett végrehajtani, hétfőig pedig teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű, ami a Dunamenti Erőmű meghibásodásával együtt már közel 2400 megawattos kapacitáskiesést jelent az országnak. A miniszterelnök szerint az ellátás importból és a tartalék gázerőművekből továbbra is biztosított, a szakértők viszont a drágább árambeszerzésre és az ipari nagyfogyasztókat érintő korlátozásokra figyelmeztetnek.