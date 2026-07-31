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Magyar Péter szerint nem lehet kizárni a lakosság áramellátásának korlátozását + videó

miniszterelnökpaksi atomerőműpaksdunamenti erőműMagyar Péter

Magyar Péter szerint nem lehet kizárni a lakosság áramellátásának korlátozását + videó

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Rendkívüli energetikai krízishelyzet alakult ki Magyarországon a Duna rekordalacsony vízállása és a tartós kánikula miatt: a Paksi Atomerőművet hétfőig teljesen le kell állítani, miközben a Dunamenti Erőmű és a Mol százhalombattai finomítója is csökkentett kapacitással üzemel. Magyar Péter miniszterelnök az esti csúcsidőszakban (17-22 óra között) a lakosságot energiatakarékosságra kérte, a kormány pedig megkezdte az ipari nagyfogyasztók kötelező lekapcsolását biztosító jogszabály előkészítését. A kormányfő azzal akarta megnyugtatni az embereket a emelkedő üzemanyagárak kapcsán, hogy Olaszországban még drágább.

Gábor Márton
2026. 07. 31. 11:03
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Hétfőig leállítják a Paksi Atomerőművet (Fotó: Mediaworks)
Hétfőig leállítják a Paksi Atomerőművet (Fotó: Mediaworks)

Nincs üzemanyaghiány

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója pedig kiemelte, Magyarországon van elég üzemanyag, az ellátás biztosított. Nemrég kérték az állam segítségét, hogy az illetékes vízügyi hatóságok építsenek ki szivattyú állomást, ezzel biztosítva a finomító és erőmű működését. 

Biztosítani tudjuk, hogy extrém körülmények között is működjön a finomító

– jelentette ki a Mol vezére. Hozzátette, emellett arra is készülnek, hogy januártól már a Mol sem vásárolhat orosz olajat, illetve földgázt. Az ellátás kapcsán elmondta, hogy a dízel terén vannak problémák, a Hormuzi-szorosnál kialakult helyzet miatt és az orosz export nélkül ugyanis a világpiacról kiesett a dízel csaknem 40 százaléka. Hernádi 

Zsolt szerint nagyjából szeptember közepéig lesz feszített a dízel piaca. 

Pikáns üzlet a Shell és a Mol között

Hernádi Zsolt felidézte, hogy a Mol-csoport megállapodást írt alá a Shell-lel a BG Cyprus Ltd. száz százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról.

A szóban forgó cég 35 százalékos részesedéssel rendelkezik a ciprusi 12-es mélytengeri blokkban, amely magában foglalja a Kelet-Mediterrán térségben található Aphrodite gázmező fejlesztési projektjét.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az üzlet zárása várhatóan 2027 első felében történhet meg, a szükséges hatósági jóváhagyások és más feltételek teljesülése után.

A dízel piaca rendkívül feszített, de jelenleg nincs Magyarországon üzemanyaghiány (Fotó: Zoltán Havran)
A dízel piaca rendkívül feszített, de jelenleg nincs Magyarországon üzemanyaghiány (Fotó: Zoltán Havran)

Történelmi válság Magyarországon a hőség és az aszály miatt

A tartós hőség miatt történelmi pillanathoz érkezett a hazai energiaellátás. A Duna drasztikusan alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőműben először még csak teljesítménycsökkentést kellett végrehajtani, hétfőig pedig teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű, ami a Dunamenti Erőmű meghibásodásával együtt már közel 2400 megawattos kapacitáskiesést jelent az országnak. A miniszterelnök szerint az ellátás importból és a tartalék gázerőművekből továbbra is biztosított, a szakértők viszont a drágább árambeszerzésre és az ipari nagyfogyasztókat érintő korlátozásokra figyelmeztetnek.

Tisza rezsim 20260720 Budapest Országgyűlés rendkívüli ülése a Parlamentben. Fotó: Ladóczki Balázs LB MW képen: Magyar Péter miniszterelnök
Fotó: Ladóczki Balázs

Mint ismert, a miniszterelnök még tegnap közölte, várhatóan már vasárnap újraindulhat a Dunamenti Erőmű meghibásodott blokkja. A visszakapcsolás 380 megawattnyi termelőkapacitást juttathat vissza a magyar villamosenergia-rendszerbe, amely közel egyötöde Paks kapacitásának. Az intézkedésekkel kapcsolatban friss információkat a miniszterelnök és az energiaügyi miniszter oszt majd meg pénteken délután három órától tartandó sajtótájékoztatón.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Szondi Vanda kormányszóvivő (Fotó: Ladóczki Balázs)

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