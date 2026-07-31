Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a posta a hőség miatt, késhetnek a levelek és a csomagok
Az extrém hőség miatt rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta. A kézbesítőknek legkésőbb 11 óráig vissza kell érniük a bázispostára, a nem klimatizált postahivatalok pedig délben bezárnak, ezért a csomagkézbesítésben és -feldolgozásban késések is előfordulhatnak.
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