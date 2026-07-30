Káosz Ceutában: migránsok ezrei jutottak át a határon

A spanyol ellenzéki pártok a központi kormányt tették felelőssé.

A konzervatív Néppárt (PP) szerint a kabinet elhanyagolta saját felelősségét, ezzel együtt pedig Spanyolország és Európa határainak ellenőrzését. A Vox párt pedig inváziónak nevezte a ceutai eseményeket.

Santiago Abascal a Vox elnöke közösségi oldalán azt írta, „ez egy invázió”, nem háború elől menekülő emberek.

Férfiak hadképes korban, akiket Sánchez korrupt kormánya hívott meg, hogy megtámadják határainkat, majd utána Spanyolország utcáin kóboroljanak »Él viva Pedro Sánchez« kiáltásokkal. Minden nemi erőszakért, minden késelésért, és minden spanyol zsebre mért csapásért, hogy eltartsuk őket közvetlen felelős a maffiafőnök, aki kétségbeesetten hív további bérgyilkosokat, hogy megőrizze hatalmát

– fogalmazott Santiago Abascal.

¡SOS Ceuta!



No vienen huyendo de ninguna guerra, ni de la pobreza. Es una invasión. Son hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras para que después deambulen por las calles de España diciendo "Viva Pedro Sánchez".… pic.twitter.com/Vuk2PeSIsb — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 30, 2026

Nem először fordul elő tömeges határsértés a ceutai tengerparti szakaszon. 2021-ben néhány nap alatt nap alatt, több mint 10 ezer ember jutott át a déli Tarajal-határátkelőnél lévő hullámtörőn keresztül Marokkóból Spanyolországba. A helyszíni beszámolók szerint a marokkói hatóságok enyhítették két tengerparti határszakasz őrizetét, és napokig meg sem próbálták feltartóztatni a Spanyolország felé tartó emberek tömegét.

Borítókép: Migránsok Ceutánál (Fotó: Reuters)