CeutamigrációSpanyolország

Káosz Ceutában: migránsok ezrei jutottak át a határon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Káosz alakult ki Ceutában, miután az észak-afrikai spanyol autonóm városba tömegesen jutottak be migránsok Marokkó felől csütörtökön. A spanyol közszolgálati televízió (TVE) két-háromezerre becsülte azok számát, akik ez elmúlt órákban úszva, vagy a hullámtörő gáton és a biztonsági kerítéseken átmászva érték el Ceutát.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 30. 19:10
Tömegesen szöktek át a határon a migránsok Ceutánál Fotó: Europa Press News Forrás: Europa Press
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A spanyol ellenzéki pártok a központi kormányt tették felelőssé. 

A konzervatív Néppárt (PP) szerint a kabinet elhanyagolta saját felelősségét, ezzel együtt pedig Spanyolország és Európa határainak ellenőrzését. A Vox párt pedig inváziónak nevezte a ceutai eseményeket.

Santiago Abascal a Vox elnöke közösségi oldalán azt írta, „ez egy invázió”, nem háború elől menekülő emberek. 

Férfiak hadképes korban, akiket Sánchez korrupt kormánya hívott meg, hogy megtámadják határainkat, majd utána Spanyolország utcáin kóboroljanak »Él viva Pedro Sánchez« kiáltásokkal. Minden nemi erőszakért, minden késelésért, és minden spanyol zsebre mért csapásért, hogy eltartsuk őket közvetlen felelős a maffiafőnök, aki kétségbeesetten hív további bérgyilkosokat, hogy megőrizze hatalmát

– fogalmazott Santiago Abascal. 

Nem először fordul elő tömeges határsértés a ceutai tengerparti szakaszon. 2021-ben néhány nap alatt nap alatt, több mint 10 ezer ember jutott át a déli Tarajal-határátkelőnél lévő hullámtörőn keresztül Marokkóból Spanyolországba. A helyszíni beszámolók szerint a marokkói hatóságok enyhítették két tengerparti határszakasz őrizetét, és napokig meg sem próbálták feltartóztatni a Spanyolország felé tartó emberek tömegét.

Borítókép: Migránsok Ceutánál (Fotó: Reuters)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekpéter gábor

Elődök

Pilhál György avatarja

Hogy az ÁVH-tól koppintottak, az egy dolog, de mintha Szálasi-elemek is felbukkannának a tervezetben

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu