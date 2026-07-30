Itt van minden idők legnagyobb focibotránya

Egy magát meg nem nevező angol futballszövetségi tisztviselő szerint

ez a botrány sokkal nagyobb, mint a 2021-es volt, amikor a kiderült, hogy jó néhány európai klubcsapat a Szuperliga létrehozásán gondolkodott.

Öt évvel ezelőtt akkora balhé tört ki, hogy a már kidolgozott javaslatot 48 órán belül elvetették, mégpedig azért, mert az UEFA komoly fenyegetést helyezett kilátásba azokkal a klubcsapatokkal szemben, amelyek csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez. Az angol tisztviselő szerint most semmiképpen nem vátható, hogy 48 óra alatt ez a kérdés megoldódik, mert a FIFA biztosan nem lép vissza két nap alatt a terveitől.

Más kontinensen is a bojkotton gondolkodnak

Az UEFA azt is bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdeményezett a CONCACAF-zóna országaival, amelyek szintén elítélik a FIFA elnökének törekvéseit. A CONCACAF-zóna tagországai ugyanakkor még nem jelentettek be bojkottot. Ugyanakkor a zóna tagországai európai idő szerint csütörtök estére rendkívüli ülést hívtak össze, amelyen megvitatják az elképzeléseiket.