Szilágyi ÁronSzatmári Andrásvívó-vb

Szilágyi Áronék Románia ellen vívnak az éremért a világbajnokságon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Egyéniben egyetlen találattal maradt le a dobogóról Szilágyi Áron a hongkongi vívó-világbajnokságon, a csapatversenyben azonban éremért vívhat a vb zárónapján. Szatmári András a gyermeke születése miatt nincs ott a világbajnokságon, de a férfi kardcsapat nélküle is menetelt: az elődöntőben csak a francák tudták megállítani a soha nem látott összeállításban szereplő magyar válogatottat. Szilágyi Áronék Románia ellen lépnek pástra a bronzéremért a vb-n.

Szalay Attila
2026. 07. 30. 9:21
Szilágyi Áron és a férfi kardcsapat Románia ellen küzdött meg az éremért a világbajnokságon Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A női tőrcsapat a negyeddöntőig jutott a vívó-vb zárónapján

A világbajnokság záró napján a magyar női tőrcsapat a negyeddöntőig jutott. A Pásztor Flóra, Kondricz Kata, Papp Jázmin, Lupkovics Dóra összeállítású együttes Makaót 45-24-re, Kínát pedig 35-22-re győzte le. A legjobb nyolc között a világranglistát vezető olaszok ellen azonban 45-25-ös vereség lett a vége.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekpéter gábor

Elődök

Pilhál György avatarja

Hogy az ÁVH-tól koppintottak, az egy dolog, de mintha Szálasi-elemek is felbukkannának a tervezetben

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.