Szilágyi Áronék Románia ellen vívnak az éremért a világbajnokságon

A női tőrcsapat a negyeddöntőig jutott a vívó-vb zárónapján

A világbajnokság záró napján a magyar női tőrcsapat a negyeddöntőig jutott. A Pásztor Flóra, Kondricz Kata, Papp Jázmin, Lupkovics Dóra összeállítású együttes Makaót 45-24-re, Kínát pedig 35-22-re győzte le. A legjobb nyolc között a világranglistát vezető olaszok ellen azonban 45-25-ös vereség lett a vége.