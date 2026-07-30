Kisebb lett a vártnál a gazdasági növekedés, nem mindegy mit lép a Tisza-kormány

Továbbra is kockázatot jelent az iráni konfliktus

– A rendelkezésre álló (áprilisi és májusi) havi adatok alapján azt tudtuk, hogy az ipar nagyon erős negyedévet zárt, leginkább az új gyártási kapacitások csatasorba állásának köszönhetően. A kiskereskedelmi adatokra szintén nem lehetett panasz, még a magas bázist jelentő első negyedévhez képest is sikerült növekedést elérni – ezt már Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza ismertette. Szerinte a vártnál rosszabb GDP adatnak több tényezője lehetett. Az egyik az, hogy a júniusi havi adatok nem lettek annyira jók, mint a negyedév első két hónapjában mértek – ez majd a következő hetekben kiderül.

– A becsléskor figyelembe vettem két további tényezőt is: a mezőgazdaság kedvezőtlen helyzetét az aszályos idő miatt – ez biztosan továbbra rontja az ágazat hozzáadott értékét. Ezen kívül számoltam azzal is, hogy az első negyedévben a régi kormányzat egy rendkívül expanzív fiskális politikát folytatott, amihez képest a második negyedév biztosan szigorúbb volt – minden kormányváltás (még akkor is, ha a kormányzó párt nem változik) hoz egy lassulást, amíg az új kormányzati struktúra feláll, de most egy nagyobb váltásnál ez hangsúlyosabb volt és az első negyedév is a szokásosnál költekezőbb volt – magyarázta.

Lehetséges, hogy ez a hatás is erősebb volt a vártnál, bár ezt például a kiskereskedelmi adatok nem támasztották alá, az alacsony infláció miatt a fogasztás továbbra is húzóerő lehetett.

Szintén inkább fékezte a növekedést a turizmus, ahol leginkább az iráni háború jelenthetett visszahúzó erőt. Az első negyedévhez képest szintén visszafogó hatással bírhatott a piackutatás hozzáadott értékének csökkenése is – a választás előtti kampányköltések, közvélemény-kutatások a második negyedévnek már csak egy kis részét jellemezték.