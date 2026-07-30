Autósok, figyelem! Vége a trükközésnek a szomszédban, brutális büntetések jönnek 2027-től
Ha gyakran utazik Ausztriába, vagy kint él, ideje sokkal komolyabban venni a sebességhatárokat. Az osztrák kormány döntése értelmében 2027. január 1-jétől gyökeresen átalakul és átlagosan ötven százalékkal megemelkedik a közúti bírságok összege. A reform legfontosabb célja, hogy eltörölje a tartományi különbségeket. Ezentúl az egész országban egységes tételek lépnek életbe, az eddigi legszigorúbb tartományi összegeket teszik meg országos alapértelmezetté.
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