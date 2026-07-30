Borbély Balázs már nem hibáról, hanem fontosabb célról és egy hiányzóról beszél

Sam Lammers egyik gólja a három közül a Twente edzőmeccsén. Bejátszotta magát a csapatba?

Látszólag a vendégek edzője a magabiztosabb, John van den Brom a sajtótájékoztatón azt hangoztatta, hogy tanultak a hibákból, kielemezték a Fradit és maximálisan bízik a csapatábam.

A Debrecent kijózanította a bajnoki rajt

A Debrecen Cibla Flórián góljával 1-0-ra legyőzte a Pjunyikot, Gert Remmel azonban nem volt maradéktalanul elégedett. A csapat a visszavágó előtt ráadásul figyelmeztető vereséget szenvedett, hazai pályán kapott ki 2-0-ra a nyáron több fontos játékosát elveszítő, elméletileg jelentősen meggyengült Puskás Akadémiától.

A Loki az első mérkőzésen sem uralta végig a játékot, a Pjunyiknak kapufája és több helyzete is volt. Jerevánban ezért kevés lehet az egygólos előny passzív őrzése. A Debrecen számára különösen sokat érne egy idegenbeli találat, hiszen azzal az örmény csapatnak már legalább három gólt kellene szereznie a rendes játékidőben a továbbjutáshoz.

A bajnoki nyitány ugyanakkor megmutatta, hogy a DVSC védekezése még nem állt össze, az új vezetőedzőnek pedig gyorsan meg kell találnia azt az összeállítást, amely egyszerre képes stabilan futballozni és veszélyt jelenteni az ellenfél kapujára.

A Paks szinte lemondott róla, az ETO már túl van rajta

A Paks éppen a Ferencváros elleni 4-2-es sikerrel hangolt az athéni visszavágóra. A különbség beszédes: miközben Borbély Balázs tartalékolt a Twente miatt, Bognár György a legerősebb csapatát küldte pályára. Ez is arra utal, amit a paksi vezetőedző – a játékvezetők szapulása mellett – és Böde Dániel egyaránt kimondott: a Panathinaikosz elleni továbbjutásra minimális az esély.