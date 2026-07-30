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Borbély Balázs már nem hibáról, hanem fontosabb célról és egy hiányzóról beszél

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A négyből legalább kettő, de akár három. Nagyjából így kalkulálhatunk a magyar csapatokat illetően a visszavágók előtt az európai labdarúgókupák selejtezőinek második fordulójában. A Konferencialigában z ETO párharca a luxemburgi 6-2-es győzelemmel gyakorlatilag már lefutott, a Debrecennek egygólos előnyt kell megőriznie, míg a Paks csak bravúrral juthat tovább. A Ferencváros helyzete kedvező a hollandiai 2-1-es siker után az Európa-ligában, de a Twente ellen önveszélyes lenne 0-0-ra játszani, a továbbjutáshoz szinte biztosan hazai pályán is gólt kell szerezni.

Magyar Nemzet
2026. 07. 30. 6:10
Wout Weghorst és Mariano Gomez csatájából az első meccsen a Fradi hátvédje jött ki győztesen Fotó: PETER LOUS Forrás: NurPhoto
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Látszólag a vendégek edzője a magabiztosabb, John van den Brom a sajtótájékoztatón azt hangoztatta, hogy tanultak a hibákból, kielemezték a Fradit és maximálisan bízik a csapatábam.

A Debrecent kijózanította a bajnoki rajt

A Debrecen Cibla Flórián góljával 1-0-ra legyőzte a Pjunyikot, Gert Remmel azonban nem volt maradéktalanul elégedett. A csapat a visszavágó előtt ráadásul figyelmeztető vereséget szenvedett, hazai pályán kapott ki 2-0-ra a nyáron több fontos játékosát elveszítő, elméletileg jelentősen meggyengült Puskás Akadémiától.

A Loki az első mérkőzésen sem uralta végig a játékot, a Pjunyiknak kapufája és több helyzete is volt. Jerevánban ezért kevés lehet az egygólos előny passzív őrzése. A Debrecen számára különösen sokat érne egy idegenbeli találat, hiszen azzal az örmény csapatnak már legalább három gólt kellene szereznie a rendes játékidőben a továbbjutáshoz.

A bajnoki nyitány ugyanakkor megmutatta, hogy a DVSC védekezése még nem állt össze, az új vezetőedzőnek pedig gyorsan meg kell találnia azt az összeállítást, amely egyszerre képes stabilan futballozni és veszélyt jelenteni az ellenfél kapujára.

A Paks szinte lemondott róla, az ETO már túl van rajta

A Paks éppen a Ferencváros elleni 4-2-es sikerrel hangolt az athéni visszavágóra. A különbség beszédes: miközben Borbély Balázs tartalékolt a Twente miatt, Bognár György a legerősebb csapatát küldte pályára. Ez is arra utal, amit a paksi vezetőedző – a játékvezetők szapulása mellett – és Böde Dániel egyaránt kimondott: a Panathinaikosz elleni továbbjutásra minimális az esély.

Az első mérkőzésen a Paks kétgólos hátrányba került, Böde találata azonban legalább életben tartotta a reményt. Athénban legalább egygólos győzelem kellene a hosszabbításhoz. A magyar csapatnak támadnia kell, miközben a technikás görög együttes kontrái komoly veszélyt jelenthetnek.

Az ETO helyzete teljesen más. A győriek Luxemburgban 6-2-re legyőzték az Atert Bissent, így a párharc már lefutottnak tekinthető. A visszavágó számukra nem a továbbjutásról, hanem arról szólhat, hogy újabb győzelemmel, javuló védekezéssel és megfelelő önbizalommal készüljenek a következő fordulóra.

A magyar csapatok csütörtöki kupaprogramja

18.00: Pjunyik–DVSC, Konferencialiga, az első mérkőzésen: 0-1, Tv: M4 Sport

19.00: ETO FC–Atert Bissen, Konferencialiga, az első mérkőzésen: 6-2, Tv: Duna World, m4sport.hu

20.30: Ferencváros–Twente, Európa-liga, az első mérkőzésen: 2-1, Tv: M4 Sport

21.30: Panathinaikosz–Paks, Konferencialiga, az első mérkőzésen: 2-1, Közvetítés: m4sport.hu


 

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