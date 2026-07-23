Fesztiválnak kevés, nyitóbulinak megtette a Loki nyári bemutatkozása a Pjunik ellen

Ugyancsak a Konferencialiga selejtezőjében a Paks 20.00-tól fogadja a Panathinaikoszt, az Európa-ligában szintén este nyolctól a Ferencváros a holland Twente vendégeként lép pályára.
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Győzelemmel mutatkozott be a Debrecen edzőjeként az észt Gert Remmel. A DVSV a Konferencialiga selejtezőjében, a második forduló első, hazai meccsén gyenge első félidő után a folytatásra feljavult és Cibla Flórián szép góljával 1-0-ra nyert az örmény Pjunik Jereván ellen. Visszavágó jövő csütörtökön.
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