alkotmánybíróságalaptörvénymódosításalkotmányjogász

Megszólalt az alkotmányjogász: fontos részlet derült ki az Alkotmánybíróság döntéséről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

ifj. Lomnici Zoltán szerint a testület nem az alaptörvény 17. módosításának tartalmi alkotmányosságáról döntött, hanem hatáskör hiányában utasította vissza a beadványokat. Az alkotmányjogász szerint az Alkotmánybíróság mozgástere az alkotmánymódosítások vizsgálatakor rendkívül szűk.

Gábor Márton
2026. 08. 17. 18:12
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rendkívül szűk az Alkotmánybíróság mozgástere

Az alkotmányjogász szerint az Alkotmánybíróság alkotmánymódosításokkal kapcsolatos hatásköre a negyedik alaptörvény-módosítás óta rendkívül szűk.

Ez azt jelenti, hogy a testület főszabály szerint nem mérlegelheti, hogy egy új alkotmányos rendelkezés összhangban van-e az alaptörvény más szabályaival, a jogállamiság követelményével vagy az alaptörvény alapvető értékeivel. A többségi álláspont ezúttal is a hatályos alkotmányszöveghez igazodott.

Az Országgyűlés alkotmánymódosító hatalma tartalmi értelemben gyakorlatilag ellenőrzés nélkül marad mindaddig, amíg az eljárási szabályokat betartják

 – fogalmazott a szakértő. Hozzátette: ez nem jelenti azt, hogy alkotmányjogi szempontból ne lehetne komoly kérdéseket feltenni egy-egy alkotmánymódosítás kapcsán. Csupán azt, hogy ezekre a kérdésekre az Alkotmánybíróság jelenlegi hatásköri keretei között nem feltétlenül adhat választ.

Az alaptörvényt is védenie kellene a testületnek

Ifj. Lomnici Zoltán felidézte Stumpf István korábbi alkotmánybíró álláspontját is, amely szerint az Alkotmánybíróságnak nem csupán lehetősége, hanem alkotmányos kötelessége is fellépni akkor, ha valamely jogalkotói döntés megbontja a jogrendszer belső egységét.

Stumpf érvelése szerint különösen fontos az alaptörvény egységének védelme: az Alkotmánybíróságnak akkor is biztosítania kell az alkotmányos rendszer koherenciáját, ha az adott döntést maga az Országgyűlés kétharmados többsége hozta meg. Az alkotmányjogász szerint ebből az a tágabb alkotmányjogi kérdés következik, hogy meddig terjedhet az alkotmányozó hatalom, és hol húzódnak annak korlátai.

Az Alkotmánybíróság alkotmányvédelmi szerepe maga foglalja magában azt a kötelességet, hogy az alaptörvényt egyetlen és egységes dokumentumként védje

– emelte ki.

A különvélemények fontos üzenetet hordoznak

A hétfői döntésekhez több alkotmánybíró is különvéleményt, illetve párhuzamos indokolást fűzött. Ifj. Lomnici Zoltán szerint ennek önmagában nincs joghatása a többségi döntésre, ugyanakkor fontos jelzés az Alkotmánybíróságon belüli szakmai vitáról.

A különvélemények azt mutatják, hogy a testületen belül sem tekinthető teljesen lezártnak az a kérdés, hogy milyen széles lehet az Alkotmánybíróság mozgástere az alkotmánymódosítások ellenőrzésekor.

Különösen érzékeny kérdés a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetése. A módosítás ugyanis egy konkrét személy, Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatásának idő előtti megszűnését eredményezi. A különvélemények egy része éppen azt a kérdést helyezte a középpontba, hogy az alkotmánymódosítás formája önmagában elegendő-e egy ilyen, közvetlenül meghatározható személyi joghatás kiváltására.

Hasonló alkotmányjogi vita merülhet fel a képviselői mandátumok korlátozásánál és az alkotmánybírák hetvenéves korhatáránál is. Ezeknél ugyanis nem pusztán jövőbeni szabályokról van szó: 

a rendelkezések korábban megszerzett mandátumokhoz, illetve már hivatalban lévő alkotmánybírák megbízatásához is kapcsolódhatnak.

Nincs fellebbezés az Alkotmánybíróság döntése ellen

Az alkotmányjogász kitért arra is, hogy a hétfői döntésekkel szemben nincs rendes fellebbezési lehetőség. Az Alkotmánybíróság döntései véglegesek és mindenkire nézve kötelezőek. Nincs olyan másik magyar bíróság, amelyhez a hatásköri visszautasítás miatt fellebbezni lehetne.

Elméletileg bizonyos egyéni jogsérelmek esetén nemzetközi fórumok előtt is felmerülhet jogorvoslati lehetőség, ezek azonban nem tekinthetők az Alkotmánybíróság döntésével szembeni közvetlen fellebbezésnek, és az alaptörvény-módosítás érvényességének felülvizsgálatára sem szolgálnak általános jogorvoslati fórumként

– zárta le a beszélgetést Ifj. Lomnici Zoltán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekady endre

Ennél fontosabbat ennél pontosabban…

Bayer Zsolt avatarja

…nem is lehetne üzenni mára…

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu