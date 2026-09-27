Nemzetközi fesztiválon lépett fel a Győri Filharmonikus Zenekar

A szeptember 26-i zárókoncert Liszt Ferenc 2. magyar rapszódiájával kezdődött. A műsorválasztás a helyszín miatt is különleges jelentést kapott: Liszt Ferenc gyermekkorában maga is megfordult és muzsikált az Esterházy-kastélyban. Ezt Csajkovszkij 1., b-moll zongoraversenye követte, amelynek szólistája a 2001-ben született Alexander Malofeev volt. Az orosz zongoraművész fiatal kora ellenére már a nemzetközi koncertélet ismert szereplője, a világ számos jelentős koncerttermében fellépett. Julian Rachlinnal korábban is dolgoztak együtt, legutóbb néhány hónappal a kismartoni koncert előtt álltak közösen színpadon. A koncert második felében Csajkovszkij 6., h-moll szimfóniája, a Patetikus hangzott el. A zeneszerző utolsó befejezett szimfóniáját 1893 októberében, alig néhány nappal Csajkovszkij halála előtt mutatták be Szentpéterváron.

A kismartoni koncert a Győri Filharmonikus Zenekar nemzetközi jelenlétének újabb állomása volt. Fűke Géza igazgató a fellépéssel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, az együttes több mint másfél évszázados győri zenei hagyományokra épít. A város zenei múltjához olyan világszerte ismert karmesterek neve kapcsolódik, mint Richter János és Nikisch Artúr, a társulat pedig az elmúlt évtizedekben számos nemzetközi rangú szólistával és együttessel dolgozott együtt.

A szeptember 26-i fellépéssel ez a hagyomány Kismartonban, a Herbstgold nemzetközi közönsége előtt folytatódott: a Győri Filharmonikus Zenekar Julian Rachlin és Alexander Malofeev társaságában adott koncertet a zenetörténeti emlékeket őrző Haydn-teremben.