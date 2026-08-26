Fény és árnyék – új évad, új találkozások a Győri Filharmonikus Zenekarnál

Fotó: Facebook/ Győri Filharmonikus Zenekar

Az új évad programját Fűke Géza igazgató mutatta be. A jól ismert klasszikusok mellett kortárs művek, különleges műfaji találkozások, nagy visszatérők és új művészi együttműködések várják a közönséget. Újra Győrben köszönthetjük Christoph Konczot és Andreas Ottensamert, valamint ismét a Győri Filharmonikus Zenekarral lép színpadra Hamar Zsolt, Baráti Kristóf, Baross Ádám és Hontvári Gábor is. Kiemelt szerepet kap a szezonban Ludwig van Beethoven életműve is: 2027-ben a zeneszerző halálának 200. évfordulójára emlékezik a zenei világ. A Győri Filharmonikus Zenekar több bérletes hangversennyel kapcsolódik a jubileumhoz.

Az új évadban a közönség kérésére visszatér a Flesch Károly kamarazene bérlet. A sorozat első koncertjét szeptember 3-án rendezik a Zichy-palotában, ahol a japán vonósnégyes mellett a Győri Filharmonikus Zenekar új koncertmestere, Tomotaka Seki is bemutatkozik.

Folytatódik a tavaly nagy sikerrel útjára indított Kalamáris irodalmi-zenei sorozat is. A telt házas esték bizonyították, hogy a kortárs irodalom és a klasszikus zene találkozására komoly igény mutatkozik. A sorozat házigazdája továbbra is Dr. Lukácsi Zoltán irodalomtörténész.

A műfaj kedvelőit a JazzKEDD 2.0 várja újabb izgalmas koncertekkel, miközben egy vadonatúj sorozattal is bővül a programkínálat. A Győri Filharmonikus Zenekar felkérésére a Jászai Mari-díjas Gáti Oszkár saját műsorral érkezik: a Deszka című sorozat októberben indul a Zichy-palotában.