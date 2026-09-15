Dán helikoptert támadhatott egy orosz hadihajó – beidézték a dániai orosz nagykövetet

A hétvégén pedig szintén orosz drónok támadtak egy átkelőhelyet a lengyel–ukrán határon, eltalálva egy személyvonatot két kilométerre a határtól a Volhíniai területen. Az támadást az ukrán állami vasúttársaság is megerősítette. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X közösségi oldalon reagált. Mint írta,

Vlagyimir Putyin orosz elnök erői „közvetlenül az EU és a NATO ajtaján kopogtatnak”.

Boris Johnson and Advisers to European Leaders Came Under Attack Near the Polish-Ukrainian Border



A Russian drone attacked the area of the Yahodyn–Dorohusk border crossing. As a result, trucks caught fire and a gas station complex was damaged, Der Spiegel reports.



At the time,… https://t.co/K0NSqRm8gt pic.twitter.com/0ywzg8eqTd — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2026

Borítókép: Fennec helikopterek (Fotó: AFP)