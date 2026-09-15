Dán helikoptert támadhatott egy orosz hadihajó – beidézték a dániai orosz nagykövetet

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Dánia azzal vádolt meg egy orosz hadihajót, hogy két vészjelző rakétát lőtt ki az egyik helikopterére, miközben a hajót a Balti-tengeren követte. A dán kormány beidézte az orosz nagykövetet az incidens miatt, amely állításuk szerint egy hétfői rutinszerű megfigyelési művelet során történt. Az orosz nagykövet a dánokat hibáztatja.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 15. 18:56
Fennec heikopterek Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
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A hétvégén pedig szintén orosz drónok támadtak egy átkelőhelyet a lengyel–ukrán határon, eltalálva egy személyvonatot két kilométerre a határtól a Volhíniai területen. Az támadást az ukrán állami vasúttársaság is megerősítette. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X közösségi oldalon reagált. Mint írta,

Vlagyimir Putyin orosz elnök erői „közvetlenül az EU és a NATO ajtaján kopogtatnak”.

Borítókép: Fennec helikopterek (Fotó: AFP)

DániaOroszországLitvánia

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