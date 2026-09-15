Dán helikoptert támadhatott egy orosz hadihajó – beidézték a dániai orosz nagykövetet

A hétvégén pedig szintén orosz drónok támadtak egy átkelőhelyet a lengyel–ukrán határon, eltalálva egy személyvonatot két kilométerre a határtól a Volhíniai területen. Az támadást az ukrán állami vasúttársaság is megerősítette. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X közösségi oldalon reagált. Mint írta,
Vlagyimir Putyin orosz elnök erői „közvetlenül az EU és a NATO ajtaján kopogtatnak”.
Borítókép: Fennec helikopterek (Fotó: AFP)
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