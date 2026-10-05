Itt a norvég közmédia válasza lapunk megkeresésére, cáfolták Magyar Péter állításait

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Cáfolja a norvég közmédia Magyar Péter állításait, miután a miniszterelnök hazugsággal vádolta meg a külföldi stábot és a hazai sajtót a meghiúsult budapesti interjújuk kapcsán. A Magyar Nemzet megkeresésére a norvég kolléga megerősítette: a nyár folyamán telefonon egyeztettek a kormányfő sajtóasszisztensével, és kifejezetten a beígért találkozó miatt utaztak Magyarországra, ám végül elutasítást kaptak, és arra kérték őket, hogy a jövőben ne is keressék a kormány sajtószolgálatát.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 05. 16:57
Fotó: Mirkó István Forrás: MI

A norvég kolléga egyébként kiváló üzemérzékkel válaszolt a kérdésünkre, hiszen Magyar Péter nem sokkal ezt követően a Facebookon tartott hegyi beszédet a sajtószabadságról, a sajtó helyes viselkedéséről, és arról, hogy ő maga mit vár el a sajtótól. 

Nem tartom korrektnek például, hogy az egész magyar sajtóban megjelenik egy olyan állítás, hogy lemondtam a norvég köztelevízióval leegyeztetett interjúmat, meg hogy csúnyán bántak a norvég riporterrel. Ugyanis ez nem igaz. Nem volt előre fixen leegyeztetett interjú, és nem bánt velük senki udvariatlanul. Mindez kiderült volna, ha a sajtó kérdez, mielőtt kritika nélkül lehozzák a norvég közmédia állítását

– írta a bejegyzésében Magyar Péter, aki úgy beszél korrektségről, hogy amikor néhanapján kérdezhet a kritikus sajtó, akkor személyeskedő és megalázó hangnemben propagandistáz és lehazugoz mindenkit. Nos, a sajtó kérdezett, lapunk pedig megkapta a fenti választ a norvég közmédiától. Talán Magyar Péternek nem udvariatlan, hogy egy külföldi sajtónak azt mondják, ne keressék tovább a magyar kormány sajtószolgálatát, de a norvég közmédiának láthatóan rosszul esett, miután egyeztettek a sajtószolgálattal, és emiatt utaztak Budapestre. 

Tisza-kormányTisza PártMagyar PéterSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekpánik

Hogyan gondolkodjunk a technológiai világvégepánikokról?

Robert C. Castel avatarja

A technológiai apokalipszisnek hosszú az előélete. Az emberiség szinte minden nagyobb technológiai ugrás mellé megtermelte a maga végítélet-forgatókönyvét.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu