Itt a norvég közmédia válasza lapunk megkeresésére, cáfolták Magyar Péter állításait

A norvég kolléga egyébként kiváló üzemérzékkel válaszolt a kérdésünkre, hiszen Magyar Péter nem sokkal ezt követően a Facebookon tartott hegyi beszédet a sajtószabadságról, a sajtó helyes viselkedéséről, és arról, hogy ő maga mit vár el a sajtótól.

Nem tartom korrektnek például, hogy az egész magyar sajtóban megjelenik egy olyan állítás, hogy lemondtam a norvég köztelevízióval leegyeztetett interjúmat, meg hogy csúnyán bántak a norvég riporterrel. Ugyanis ez nem igaz. Nem volt előre fixen leegyeztetett interjú, és nem bánt velük senki udvariatlanul. Mindez kiderült volna, ha a sajtó kérdez, mielőtt kritika nélkül lehozzák a norvég közmédia állítását

– írta a bejegyzésében Magyar Péter, aki úgy beszél korrektségről, hogy amikor néhanapján kérdezhet a kritikus sajtó, akkor személyeskedő és megalázó hangnemben propagandistáz és lehazugoz mindenkit. Nos, a sajtó kérdezett, lapunk pedig megkapta a fenti választ a norvég közmédiától. Talán Magyar Péternek nem udvariatlan, hogy egy külföldi sajtónak azt mondják, ne keressék tovább a magyar kormány sajtószolgálatát, de a norvég közmédiának láthatóan rosszul esett, miután egyeztettek a sajtószolgálattal, és emiatt utaztak Budapestre.