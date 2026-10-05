Magyar Péter állítja, nem zavarja, ha a sajtó kritizálja – a norvég közmédia beszámolóján pörög a miniszterelnök

Az üggyel kapcsolatban lapunk megkereste a norvég közmédiát. Kérdésünkre megerősítették, hogy a nyár folyamán – leginkább telefonon – egyeztettek Magyar Péter sajtóasszisztensével, és csak miatta utaztak Budapestre.

A norvég közmédia cikke szerint a munkatársai már ott voltak az épületben, amikor kiábrándító üzenetet kaptak: Magyar Péter mégsem áll rendelkezésre sem aznap, sem másnap, és az új időpontot sem tudták megmondani. Ezt követően próbáltak más kormánytagokkal beszélni, de rendre elutasítást kaptak.

A norvég beszámoló szerint még meg is fenyegették őket a miniszterelnöki sajtóosztályától, hogy ha tovább zaklatják őket, akkor soha nem kapnak interjút Magyar Pétertől. Amikor később a Parlamentben a kormányfőt próbálták megszólítani, nem állt meg nekik.

A Partizán ügyét is a sajtószabadság példájaként hozta fel

Magyar Péter a hétfői parlamenti eseményeket is felhozta példaként. Mint arról beszámoltunk, a Partizán stábját nem engedték be az Országházba forgatni, annak ellenére, hogy korábban rendszeresen készíthettek parlamenti tudósításokat.

A Tisza Párt vezetője szerint több sajtóorgánum ezt az ügyet is hozzá köti, holott – mint fogalmazott – nincs ráhatása az Országgyűlés döntésére. Magyar Péter azt is hangsúlyozta, hogy nem ért egyet a Partizán kitiltásával. A kormányfő ezzel kapcsolatban arra is emlékeztetett, hogy az Országgyűlés önálló hatalmi ág, így szerinte a parlamenti sajtóbeléptetés kérdésében sem ő, sem a kormánya nem illetékes.

A sajtó korrektségét kéri számon

Magyar Péter bejegyzésében azt is kifogásolta, hogy szerinte a Tisza képviselőit időnként bűncselekmények elkövetésével vádolják úgy, hogy az érintetteket vagy a frakciót előzetesen nem kérdezik meg.

Nem kritikátlanságot várunk. Nem támogatást. Csupán korrektséget és az alapvető sajtóetikai szabályok betartását

– írta.

Bár Magyar Péter a posztjában azt írja, nem várják el a sajtótól, hogy ne kritizálja a Tiszát vagy a kormányt, hogy a miniszterelnök rendszeresen kommentel minden olyan cikkhez, amely nem teljes mértékben a kabinet álláspontját visszhangozza. A baloldali sajtó kritikus hangvételű cikkei alatt többször nevezte például már viccnek az adott írást. Kapta már meg a magáét így a 444.hu és a Telex is.