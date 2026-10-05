Minden irányból kapja az ívet Magyar Péter a kormányülés után, Forsthoffer Ágnes meghívását érdekesen magyarázza a miniszterelnök

A hatalmi ágak szétválasztása ismeretlen a Tisza számára

Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője is értékelte az esetet. Lapunknak úgy fogalmazott: Forsthoffer Ágnes részvétele a kormányülésen beleillik abba a gyakorlatba, amely szerinte a Tisza hatalomra kerülése óta az Országgyűlés működését is jellemzi. Úgy vélte, a tiszás vezetés részrehajlóan jár el az ellenzéki és kormánypárti képviselőkkel szemben – utóbbiak javára –, s szerinte Forsthoffernek a kormányülésen való megjelenése azt mutatja, hogy

a Tiszánál a hatalmi ágak szétválasztása teljes egészében ismeretlen koncepció.

Dornfeld szerint ennek hátterében Magyar Péter meghatározó hatalmi szerepe áll: állítása szerint a miniszterelnök nemcsak a végrehajtó hatalom működését határozza meg, hanem az Országgyűlés működésére is döntő befolyást gyakorol, miközben a büntetőeljárásokkal kapcsolatban is előre közöl információkat.