Gajdos László kínos magyarázkodásba kezdett a tiszás képviselő luxusvadászatai miatt

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Kínos magyarázkodásba kezdett Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, miután nyilvánosságra kerültek Kaprinyák Tibor tiszás országgyűlési képviselő vadászatairól készült fotók. Az ügy azért is kellemetlen Gajdos számára, mert Kaprinyák az Országgyűlés Élő Környezet Bizottságának alelnöke, miközben a miniszter saját bevallása szerint a vadászatot összeegyeztethetetlennek tartja az általa képviselt állatjóléti szemlélettel.

Kárpáti András
2026. 10. 05. 11:01

Gajdos mossa kezeit 

A miniszter szerint más a helyzet az Országgyűlés Élő Környezet Bizottságával, amelynek Kaprinyák az alelnöke. Gajdos ezen a ponton arra hivatkozott, hogy a parlamenti bizottságok összetételéről a pártok frakciói döntenek, ezért neki nem volt beleszólása abba, hogy a Tisza kit delegál a testületbe.

Tudomásul vettem, hogy a bizottság elnökét a Fidesz adja, és tudomásul vettem a bizottságba delegált tagok személyét is. A Tisza frakció Kaprinyák Tibor képviselő urat jelölte az Élő Környezet Bizottságba

– írta.

A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy nincs ráhatása a képviselők munkájára, ráadásul a bizottság éppen a minisztérium felett gyakorol ellenőrző szerepet.

Gajdos ezután személyes kapcsolatukat is igyekezett tisztázni. Állítása szerint Kaprinyákkal csak ritka, képviselői és kollegiális kapcsolatban álltak: volt, amiben egyetértettek, más kérdésekben eltért a véleményük. A vadászatról vallott nézeteikről pedig nem próbálták meggyőzni egymást.

 

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