Gajdos László kínos magyarázkodásba kezdett a tiszás képviselő luxusvadászatai miatt

Gajdos mossa kezeit

A miniszter szerint más a helyzet az Országgyűlés Élő Környezet Bizottságával, amelynek Kaprinyák az alelnöke. Gajdos ezen a ponton arra hivatkozott, hogy a parlamenti bizottságok összetételéről a pártok frakciói döntenek, ezért neki nem volt beleszólása abba, hogy a Tisza kit delegál a testületbe.

Tudomásul vettem, hogy a bizottság elnökét a Fidesz adja, és tudomásul vettem a bizottságba delegált tagok személyét is. A Tisza frakció Kaprinyák Tibor képviselő urat jelölte az Élő Környezet Bizottságba

– írta.

A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy nincs ráhatása a képviselők munkájára, ráadásul a bizottság éppen a minisztérium felett gyakorol ellenőrző szerepet.

Gajdos ezután személyes kapcsolatukat is igyekezett tisztázni. Állítása szerint Kaprinyákkal csak ritka, képviselői és kollegiális kapcsolatban álltak: volt, amiben egyetértettek, más kérdésekben eltért a véleményük. A vadászatról vallott nézeteikről pedig nem próbálták meggyőzni egymást.