Bóka János: Ne büntesse a Tisza-kormány azokat, akik végigdolgozták az életüket!

A kommentelők is az arányosságot kérik számon

A bejelentés a közösségi médiában is vitát váltott ki. A Magyarország Kormánya Facebook-oldalán megjelent hozzászólások közül többen Bókáéhoz hasonló érvet fogalmaztak meg: szerintük hátrányba kerülhetnek azok, akik hosszú szolgálati idő alatt folyamatosan fizették a járulékokat, de nyugdíjuk már meghaladja a most kijelölt sávokat.

Volt, aki azt kifogásolta, hogy az intézkedés rossz üzenetet küld azoknak, akik egész életükben bejelentve dolgoztak, mások a negyven évnél hosszabb szolgálati idővel rendelkezők emelését hiányolták.