Bóka János: Ne büntesse a Tisza-kormány azokat, akik végigdolgozták az életüket!

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A Tisza-kormány a nyugdíjminimum emelésével hátrányba hozza azokat az időseket, akik végigdolgozták az életüket és évtizedeken keresztül fizették a járulékokat. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője egyebek mellett erről beszélt új Facebook-videójában, s azt is hangsúlyozta: a nehéz helyzetben lévő nyugdíjasokat támogatni kell, a rászorultsági szempontokat azonban nem a nyugdíjrendszeren belül kellene érvényesíteni.

Kárpáti András
2026. 10. 05. 9:17

A kommentelők is az arányosságot kérik számon

A bejelentés a közösségi médiában is vitát váltott ki. A Magyarország Kormánya Facebook-oldalán megjelent hozzászólások közül többen Bókáéhoz hasonló érvet fogalmaztak meg: szerintük hátrányba kerülhetnek azok, akik hosszú szolgálati idő alatt folyamatosan fizették a járulékokat, de nyugdíjuk már meghaladja a most kijelölt sávokat.

Volt, aki azt kifogásolta, hogy az intézkedés rossz üzenetet küld azoknak, akik egész életükben bejelentve dolgoztak, mások a negyven évnél hosszabb szolgálati idővel rendelkezők emelését hiányolták.

 

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