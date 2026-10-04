Durván kiakadt Magyar Péter a sajtóra a Facebookon, hazugsággal vádolja a norvég közmédiát is

Arra azonban mindenképpen emlékeznie kellene a miniszterelnöknek, hogy volt-e a napirendjében egy megbeszélt interjú a norvég közmédiával, és biztosan emlékeznie kellene arra is, hogy elhajtotta-e a norvég riportert a stábjával.
Arra azonban mindenképpen emlékeznie kellene a miniszterelnöknek, hogy volt-e a napirendjében egy megbeszélt interjú a norvég közmédiával, és biztosan emlékeznie kellene arra is, hogy elhajtotta-e a norvég riportert a stábjával.
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