Leállt a gazdaság, a korábban stabilitást mutató foglalkoztatás is megroggyant

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A kormánynak azt is át kell gondolnia, milyen szerepet szán az építőiparnak, valamint a kínai autó- és akkumulátoripari beruházásoknak.

Kiss Gergely
2026. 10. 05. 8:31
Forrás: Shutterstock

György László úgy látja, a magyar gazdaság előrelépéséhez az uniós energiakitettség csökkentésére, valamint a jelenlegi átmeneti gazdasági helyzet mielőbbi stabilizálására is szükség van.

Romlanak a foglalkoztatási mutatók, nő a munkanélküliség.

A Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy romlanak a foglalkoztatási mutatók.  A munkanélküliség emelkedni kezdett: ez augusztusban 4,7 százalékot tett ki, ami éves alapon 0,3, havi alapon pedig 0,2 százalékpontos emelkedés – azaz bár az aktív korú népesség egy év alatt 60 ezer fővel, az aktívak száma pedig 8000 fővel csökkent, addig a munkanélküliek száma 8000 fővel magasabb lett. Harmadik hónapja romlanak a munkanélküliségi adatok, és a nők sem tartoznak már a teljes foglalkoztatottságú csoportba.
 Lapunk megírta azt is, hogy a 15–24 évesek munkanélküliségi rátája a választások idején még csupán 12,1 százalékon állt, mely érték az elmúlt kormányzati ciklus egyik legalacsonyabb mutatója volt. 

Ám a kormányváltás óta a mutató jelentős növekedésbe kezdett, és mindössze 3 hónap alatt több mint harmadával emelkedett.

– A Tisza párt áprilisi győzelmének egyik fontos faktora volt a fiatal generációk elégedetlensége az előző kormánnyal. Ezért is lenne fontos az új kabinetnek komoly erőfeszítéseket tennie a most látható negatív trend megállítására és megfordítására. Ám erre eddig nem sok próbálkozást láttunk – írta közösségi oldalán Sebestyén Géza, egyetemi docens.

 

 

 

 

 

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A pápa látogatásának több beszédében utalt a katolikusok közéleti kiállásának fontosságára. Nem fogadta el a becsületrendet, nem kívánt nobilitásokkal díszvacsorázni, a lehető legtöbb időt szerette volna híveinek szentelni.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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