Leállt a gazdaság, a korábban stabilitást mutató foglalkoztatás is megroggyant

György László úgy látja, a magyar gazdaság előrelépéséhez az uniós energiakitettség csökkentésére, valamint a jelenlegi átmeneti gazdasági helyzet mielőbbi stabilizálására is szükség van.

Romlanak a foglalkoztatási mutatók, nő a munkanélküliség.

A Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy romlanak a foglalkoztatási mutatók. A munkanélküliség emelkedni kezdett: ez augusztusban 4,7 százalékot tett ki, ami éves alapon 0,3, havi alapon pedig 0,2 százalékpontos emelkedés – azaz bár az aktív korú népesség egy év alatt 60 ezer fővel, az aktívak száma pedig 8000 fővel csökkent, addig a munkanélküliek száma 8000 fővel magasabb lett. Harmadik hónapja romlanak a munkanélküliségi adatok, és a nők sem tartoznak már a teljes foglalkoztatottságú csoportba.

Lapunk megírta azt is, hogy a 15–24 évesek munkanélküliségi rátája a választások idején még csupán 12,1 százalékon állt, mely érték az elmúlt kormányzati ciklus egyik legalacsonyabb mutatója volt.

Ám a kormányváltás óta a mutató jelentős növekedésbe kezdett, és mindössze 3 hónap alatt több mint harmadával emelkedett.

– A Tisza párt áprilisi győzelmének egyik fontos faktora volt a fiatal generációk elégedetlensége az előző kormánnyal. Ezért is lenne fontos az új kabinetnek komoly erőfeszítéseket tennie a most látható negatív trend megállítására és megfordítására. Ám erre eddig nem sok próbálkozást láttunk – írta közösségi oldalán Sebestyén Géza, egyetemi docens.