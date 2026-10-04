„Nesze semmi, fogd meg jól – akárcsak a diesel-utalvány” – az emberséges szeretetországot hiányolják a kommentelők a nyugdíjemelés kapcsán

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Áradjon a feketemunka! – üzenték a hozzászólók.

Gidró Kriszta
2026. 10. 04. 5:30
Magyar Péter és Kármán András Fotó: Polyák Attila

A 700 ezres számot találta ismerősnek az a kommentelő, aki szerint a nyugdíjemelésnek is az lesz a vége, mint az iskolakezdési támogatásnak: végül az öregségi ellátást is csak 400 ezren fogják megkapni szerinte. Egy másik hozzászóló azt írta: „Nesze semmi, fogd meg jól, akár a diesel-utalvány”. Ironikusan azt írta: Óriási segítség, ettől olcsóbb lesz az üzemanyag, az élelmiszerek, dübörögni fog a gazdaság, megáll a munkanélküliség, eltűnik az LMBTQ a gyermekintézményekből, helyreáll a gyermektörvény, és és búcsút intünk Ukrajnának, a brüsszeli libsik zsarolásának. 

Hol van, merre árad az emberséges szeretetország, amivel kampányoltatok?

– tette fel a kérdést.

 
 

Áradjon a feketemunka

Az igazságtalanságra hívták fel a figyelmet azok a kommentelők is, akik szerint a kormány intézkedéséből azt a következtetést lehet levonni, hogy nem érdemes tisztességesen adózni és járulékot fizetni egy életen keresztül, ha utána a nyugdíjemelésnél azokat jutalmazzák, akik nem így tettek.

 
 

A hozzászólók közül néhányan azt vetették a méltatlankodók szemére, hogy az elmúlt 16 évben bezzeg nem panaszkodtak. Nekik válaszolt József, aki nem érti, miért hiszik azt, hogy az Orbán-kormány idején nem panaszkodtak a nyugdíjasok az ellátás mértékére. Szerinte egyébként annyira nem volt rossz végig az elmúlt 16 évben. A kommentelő csattanós választ adott azoknak is, akik szerint korábban elcsalták a választásokat, emlékeztetett arra, hogy „a mostani nagy messiás mondta a saját szájával, hogy ő ott volt tűzközelben, és kizárt a csalás lehetősége”. A hozzászóló egyértelművé tette, ő maga nem fideszes, de a jelenlegi miniszterelnök „szégyenbe teszi az országot”

 

 

nyugdíjtiszamagyarország kormányakármán andrásMagyar PéterSzóljon hozzá!

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Vida Ákos
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Németországi patthelyzetek

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A kormányzó CDU politikusai gyávák bevallani, hogy zsákutcába kerültek, és az SPD-vel inkább csődközeli helyzetbe viszik az országot, mintsem ledöntsék a tűzfalat, és az AfD-vel közösen visszatérjenek egy észszerűbb, konzervatív politikához.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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