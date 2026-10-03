Példátlan botrány a parlamentben: a mentelmi bizottság tárgyalni sem hajlandó az egymás helyett szavazó tiszások ügyéről

A szeptember 22-i szavazás azért is váltott ki vitát, mert a parlamenti voksolások során minden képviselőnek saját szavazatát kell leadnia. A Tisza Párt képviselőinek magyarázata szerint ugyanakkor ebben az esetben technikai probléma állt a háttérben.

A KDNP szerint az ügyészségnek kellene vizsgálódnia

Mint megírtuk, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) megítélése szerint bűncselekmény gyanúját veti fel, ezért az ügyészségnek kell kivizsgálnia az esetet. Latorcai Csaba (KDNP) a Házbizottság hétfői ülése után a Facebook oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott: a Tisza összezárt, próbálták elbagatellizálni a történteket és technikai segítségnyújtást emlegetnek. A videofelvételek tanúsága szerint azonban Csézy Erzsébet nem fordult oda a képviselőtársához és még a szája sem mozgott.

Hogyan kért segítséget, gondolatátvitellel? Az első szavazata volt a szakmai meggyőződéséből és saját akaratából fakadó vagy a második?

– tette fel a kérdést.