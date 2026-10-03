Rendkívüli

Nesze neked, bírói függetlenség: Magyar Péter előre ítéletet hirdetett az NKA-ügyben, minden eddiginél tovább ment, felszámolná a Fidesz frakcióját

Rendkívüli

Mi ez, ha nem puritán kormányzás? Kastélyszálló, jacuzzi, szauna, teniszpálya: kihelyezett ülésen tárgyal minisztereivel Magyar Péter Erdőbényén

Ebből baj lesz: Trump félelmetes hadtestet indított a Közel-Keletre, a céljai is kiszivároghattak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Újabb vészjósló jelzést küldött Washington a világnak arról, hogy a Közel-Keleten pattanásig feszült helyzet bármelyik pillanatban egy mindent felemésztő, globális háborúba torkollhat. Az amerikai védelmi minisztérium és a Fehér Ház döntése alapján San Diegóból horgonyt húzott, és teljes harci díszben elindult a USS Theodore Roosevelt repülőgép-hordozó és csapásmérő köteléke, hogy csatlakozzon a térségben már hónapok óta zajló hadműveletekhez.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 03. 11:34
Fotó: MICHELLE BIR Forrás: AFP

Nem csoda tehát, hogy a térségben a feszültség olyan mértékű, hogy a napi drón- és rakétatámadások már szinte rutinná váltak, Kuvaitban és a környező arab államokban pedig rendszeresen megszólalnak a légvédelmi szirénák. A helyzet most úgy áll, hogy egyetlen elhibázott tengeri incidens, vagy egy rosszul kalkulált határ menti csapás is elég lehet ahhoz, hogy lángba borítsa a teljes Közel-Keletet.

Európa-szerte egekben az üzemanyagok ára (Fotó: MLADEN ANTONOV / AFP)
Európa-szerte egekben az üzemanyagok ára (Fotó: MLADEN ANTONOV / AFP)

Európa súlyos válsággal néz szembe

A közel-keleti háború az egész világgazdaságot megrengette, de Európa talán még a többieknél is nagyobb bajban van a kialakult nyersanyaghiány miatt. Amióta a Hormuzi-szoros részlegesen blokád alatt van, és nem érkezik onnan nyersanyag, és amióta már Szaúd-Arábia is egyre inkább belesodródik a háborúba, az európai országok a tartalékaikat kénytelenek felélni. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő arról beszélt a Magyar Nemzet külpolitikai műsorában, hogy a közel-keleti háború mutatta meg igazán, mennyire elhibázott döntést hozott az EU, amikor az olcsó és kiszámítható orosz energiát elhagyta. Most a Közel-Kelet szinte összes útvonala vagy túl kockázatos a szállítóknak, vagy teljes blokád alatt áll.

Donald TrumpháborúKözel-KeletSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekbrüsszel

Ezek bolsevikok

Pilhál Tamás avatarja

Kevés veszélyesebb ember van, mint egy önérzetében sértett narcisztikus. A globalisták lehetőséget láttak a sértettségében, frusztráltságában, őrületében.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu