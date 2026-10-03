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Nem tiszteletlenség, hanem szabály, amit Messivel és Ronaldóval csinálnak

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Magyar idő szerint szerdán éjjel lejátssza 208., egyben pályafutása utolsó mérkőzését Lionel Messi az argentin válogatottban. Múlt csütörtökön Cristiano Ronaldo 234., és talán szintén utolsó alkalommal lépett pályára a portugál nemzeti csapatban. Mindkettejük karrierje megérdemelhetné, hogy a mezszámukat visszavonultassák, ám erre jelenleg nem kerülhet sor. Nem tiszteletlenségből, hanem a nemzetközi szövetség (FIFA) szabályzata alapján.

Wiszt Péter
2026. 10. 03. 11:42
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, válogatott, mezszám
Lionel Messi és Cristiano Ronaldo válogatottbeli pályafutása is a végénél jár Forrás: AFP

Klubcsapatoknál nem ritka a mezszámok visszavonultatása

Argentínában korábban már Diego Maradona visszavonulásakor is szerették volna, hogy más ne viselhesse a 10-es mezszámot a válogatottban, ahogyan több tragédiát is követett ilyen kérés. A FIFA végül Maradonánál, majd a kameruni Marc-Vivien Foé (17) és az ecuadori Christian Benítez (11) esetén sem engedett a szabályból.

Klubszinten ilyen szigorú szabályozás az utóbbi évtizedekben már nincsen, így egykori csapataik Maradona és Foé kapcsán is megtehettek hasonlót, ahogyan a szurkolók tiszteletére számos együttes nem használja a 12-es mezszámot. Magyarországon a Honvédnál Puskás Ferenc (10), a Videotonnál Nikolics Nemanja (17), a Diósgyőrnél Rakaczki Bence (13), a Vasasnál Mészöly Kálmán (3) és Várady Béla (11), a Ferencvárosnál pedig Simon Tibor (2) egykori mezét nem hordhatja már senki, de legendás játékosoknak vagy fiatalon elhunyt futballistáknak külföldön is gyakran állítanak emléket. 

Néhány európai élcsapatot tekintve a Benficánál Fehér Miklós (29), a Liverpoolnál Diogo Jota (20), a Bayern Münchennél Franz Beckenbauer (5), az Ajaxnál Johan Cruyff (14), vagy az Internél Giacinto Facchetti (3) és Javier Zanetti (4) esete is példa erre. 

Spanyol gárdát azért sem említettünk, mert a La Ligában kevesen élnek ezzel a lehetőséggel, tudnillik az ottani szabályok értelmében 1 és 25 között kell a kerettagok mezeit számozni. Ezért sem vonultatta vissza a Barcelona Messi, míg a Real Madrid Ronaldo mezét. Hogy az Inter Miami, illetve az al-Nasszr megteszi-e majd, ha a két klasszis a klubkarrierjét is befejezi, egyelőre csak valószínűsíthető.

 

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Kevés veszélyesebb ember van, mint egy önérzetében sértett narcisztikus. A globalisták lehetőséget láttak a sértettségében, frusztráltságában, őrületében.

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