Nem tiszteletlenség, hanem szabály, amit Messivel és Ronaldóval csinálnak

Klubcsapatoknál nem ritka a mezszámok visszavonultatása

Argentínában korábban már Diego Maradona visszavonulásakor is szerették volna, hogy más ne viselhesse a 10-es mezszámot a válogatottban, ahogyan több tragédiát is követett ilyen kérés. A FIFA végül Maradonánál, majd a kameruni Marc-Vivien Foé (17) és az ecuadori Christian Benítez (11) esetén sem engedett a szabályból.

Klubszinten ilyen szigorú szabályozás az utóbbi évtizedekben már nincsen, így egykori csapataik Maradona és Foé kapcsán is megtehettek hasonlót, ahogyan a szurkolók tiszteletére számos együttes nem használja a 12-es mezszámot. Magyarországon a Honvédnál Puskás Ferenc (10), a Videotonnál Nikolics Nemanja (17), a Diósgyőrnél Rakaczki Bence (13), a Vasasnál Mészöly Kálmán (3) és Várady Béla (11), a Ferencvárosnál pedig Simon Tibor (2) egykori mezét nem hordhatja már senki, de legendás játékosoknak vagy fiatalon elhunyt futballistáknak külföldön is gyakran állítanak emléket.

Néhány európai élcsapatot tekintve a Benficánál Fehér Miklós (29), a Liverpoolnál Diogo Jota (20), a Bayern Münchennél Franz Beckenbauer (5), az Ajaxnál Johan Cruyff (14), vagy az Internél Giacinto Facchetti (3) és Javier Zanetti (4) esete is példa erre.

Spanyol gárdát azért sem említettünk, mert a La Ligában kevesen élnek ezzel a lehetőséggel, tudnillik az ottani szabályok értelmében 1 és 25 között kell a kerettagok mezeit számozni. Ezért sem vonultatta vissza a Barcelona Messi, míg a Real Madrid Ronaldo mezét. Hogy az Inter Miami, illetve az al-Nasszr megteszi-e majd, ha a két klasszis a klubkarrierjét is befejezi, egyelőre csak valószínűsíthető.