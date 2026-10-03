Nesze neked, bírói függetlenség: Magyar Péter előre ítéletet hirdetett az NKA-ügyben, minden eddiginél tovább ment, felszámolná a Fidesz frakcióját
A kormányfő választási csalással vádol ellenzéki képviselőket.
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