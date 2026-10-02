Hankóné Hrágyel Zsuzsanna: Tűzbe tenném érte a kezem + videó

A politikus felesége arról is beszélt, miért vitték magukkal gyermekeiket a Parlamentbe, amiért később több bírálatot kaptak. Szerinte szó sem volt arról, hogy a gyerekeket együttérzés kiváltására használták volna: három gyermekük már nagykorú, és maguk döntöttek úgy, hogy édesapjuk mellett szeretnének lenni. Hankóné úgy fogalmazott, a család feladata, hogy ha egyikük elesik, a többiek felsegítsék.

A parlamenti búcsút életük egyik legnehezebb, egyúttal legmeghittebb napjaként idézte fel. Amikor meglátták az Országház előtt várakozó rendőrautót, egy külön szobába vonultak és imádkoztak. Végül a rendőrök nem mentek be Hankóért, később azonban megérkezett az idézés, és a volt miniszter elindult a hatósághoz.

Hankóné az azóta sokat idézett jelenetről is beszélt, amikor a férjét szállító autó Hankó nélkül indult el. Mint elmondta, a sofőr azt hitte, hogy a politikus már beszállt a járműbe. A tévedés miatt azonban a család még néhány percet együtt tölthetett: újabb ölelésre és néhány szóra maradt idejük. Később Hankó ügyvédje telefonált, majd az ügyész közölte a feleséggel, hogy férje már nem tér haza.

Hankó Balázs később egy ismeretlen számról hívta fel feleségét. Hankóné szerint férje azt mondta, jól van, és elsősorban arra volt kíváncsi, hogyan viseli a történteket a család. A politikus jelenleg egyedül van, és a kapcsolattartási engedélyeket intézik. Felesége azt is elmondta, hogy csütörtökön, miközben a bíróság Hankó letartóztatásáról döntött, házkutatást tartottak az otthonukban: átvizsgálták az autókat, a dolgozószobát és az ő laptopját is.

Hankóné továbbra sem számol azzal, hogy férjét végül elítélik. Azt mondta, megrendült a hite az igazságszolgáltatásban, de biztos Hankó ártatlanságában. „Rossz embert tartóztattak le” – fogalmazott, férjének pedig azt üzente, mutassa meg, hogy ártatlan, mert családja szereti és hazavárja.