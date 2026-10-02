Rendkívüli

Hankóné Hrágyel Zsuzsanna: Tűzbe tenném érte a kezem + videó

Hankóné Hrágyel Zsuzsanna: Tűzbe tenném érte a kezem + videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Férje ártatlanságáról, a családot ért megpróbáltatásokról és Hankó Balázs letartóztatásának drámai pillanatairól is beszélt a Blikknek Hankóné Hrágyel Zsuzsanna. A volt miniszter felesége elárulta, hogyan készültek fel arra, hogy férje nem térhet haza, és azt is, mit üzent férjének a rácsok mögé.

Kárpáti András
2026. 10. 02. 19:47
Fotó: Ladóczki Balázs

A politikus felesége arról is beszélt, miért vitték magukkal gyermekeiket a Parlamentbe, amiért később több bírálatot kaptak. Szerinte szó sem volt arról, hogy a gyerekeket együttérzés kiváltására használták volna: három gyermekük már nagykorú, és maguk döntöttek úgy, hogy édesapjuk mellett szeretnének lenni. Hankóné úgy fogalmazott, a család feladata, hogy ha egyikük elesik, a többiek felsegítsék.

A parlamenti búcsút életük egyik legnehezebb, egyúttal legmeghittebb napjaként idézte fel. Amikor meglátták az Országház előtt várakozó rendőrautót, egy külön szobába vonultak és imádkoztak. Végül a rendőrök nem mentek be Hankóért, később azonban megérkezett az idézés, és a volt miniszter elindult a hatósághoz.

Hankóné az azóta sokat idézett jelenetről is beszélt, amikor a férjét szállító autó Hankó nélkül indult el. Mint elmondta, a sofőr azt hitte, hogy a politikus már beszállt a járműbe. A tévedés miatt azonban a család még néhány percet együtt tölthetett: újabb ölelésre és néhány szóra maradt idejük. Később Hankó ügyvédje telefonált, majd az ügyész közölte a feleséggel, hogy férje már nem tér haza.

Hankó Balázs később egy ismeretlen számról hívta fel feleségét. Hankóné szerint férje azt mondta, jól van, és elsősorban arra volt kíváncsi, hogyan viseli a történteket a család. A politikus jelenleg egyedül van, és a kapcsolattartási engedélyeket intézik. Felesége azt is elmondta, hogy csütörtökön, miközben a bíróság Hankó letartóztatásáról döntött, házkutatást tartottak az otthonukban: átvizsgálták az autókat, a dolgozószobát és az ő laptopját is.

Hankóné továbbra sem számol azzal, hogy férjét végül elítélik. Azt mondta, megrendült a hite az igazságszolgáltatásban, de biztos Hankó ártatlanságában. „Rossz embert tartóztattak le” – fogalmazott, férjének pedig azt üzente, mutassa meg, hogy ártatlan, mert családja szereti és hazavárja.

Az NKA-ügy

Hankó Balázs mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az Országgyűlés, ezt követően a volt minisztert gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés gyanúja miatt indítványozta a letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak ügyében. A gyanú szerint az okozott vagyoni hátrány meghaladja a 17 milliárd forintot. A Kecskeméti Járásbíróság csütörtökön elrendelte Hankó letartóztatását.

Hankó Balázs tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. Korábban azt állította, hogy a támogatási eljárás minden lépése jogszerű volt, az ellene folyó eljárást pedig politikai koncepciós eljárásnak és leszámolásnak nevezte.

 

hankó balázsmolnár áronorbán viktorSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekmagyar katolikus egyház

Több Osztie atya kéne!

Pilhál Tamás avatarja

Jawohl-kormány után itt a jawohl-egyház.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu