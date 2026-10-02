Terrorgyanúval vettek őrizetbe egy brit-iráni férfit, teheráni szálat gyanítanak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Vizsgálják, szerepe lehet-e Iránnak a brit légibázisnál történtekben.

Magyar Nemzet
2026. 10. 02. 13:58
Fotó: JUSTIN TALLIS Forrás: AFP

Irán visszautasítja a vádat 

Mint hozzáteszi, brit médiabeszámolók egyöntetűen azt valószínűsítik, hogy valóban Irán próbálhatott végrehajtani terrortámadást az angliai támaszpont ellen, mivel az iráni konfliktus február végi kezdete után az amerikai légierő számos B-52-es és B-1 Lancer típusú hadászati nehézbombázója szállt le Fairfordon, és ezek a gépek is bekapcsolódtak az Egyesült Államok és Izrael által indított iráni hadműveletekbe.

Korábban a teheráni kormány közölte, hogy célponttá válik minden olyan bázis, ahonnan katonai repülőgépek szállnak fel Irán elleni támadások végrehajtására. Irán londoni nagykövetsége ugyanakkor a héten éles hangú nyilatkozatban utasította vissza, hogy Teheránnak bármi köze lenne az angliai támaszpontnál történt incidenshez.

(FILES) A US Air Force B-52 Stratofortress bomber takes off from RAF Fairford in south-west England on March 15, 2026. A US bomber crashed in California on June 15, 2026, the Edwards Air Force base said on social media. "A United States Air Force B-52 Stratofortress crashed shortly after takeoff on the Edwards airfield at 11:20 a.m.," the base wrote on Facebook. "Emergency crews immediately responded to the scene and the situation is ongoing." (Photo by Henry Nicholls / AFP)
B-52-es amerikai bombázó felszállása a fairfordi támaszpontról 2026 júniusában. Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Borítókép: Rendőrségi útlezárás a délnyugat-angliai fairfordi légi támaszpontnál (Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP) 

terrorgyanús személyIránlégibázisNagy-Bri­tan­niaSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekukrajna

Az 1956-os szabadságharc nem hasonlítható az ukrajnai háborúhoz

Bánó Attila avatarja

A pesti srácok ezerszer rosszabb esélyekkel harcoltak a betolakodókkal szemben, mint az ukrán fegyveresek napjainkban.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu