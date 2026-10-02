Terrorgyanúval vettek őrizetbe egy brit-iráni férfit, teheráni szálat gyanítanak

Irán visszautasítja a vádat

Mint hozzáteszi, brit médiabeszámolók egyöntetűen azt valószínűsítik, hogy valóban Irán próbálhatott végrehajtani terrortámadást az angliai támaszpont ellen, mivel az iráni konfliktus február végi kezdete után az amerikai légierő számos B-52-es és B-1 Lancer típusú hadászati nehézbombázója szállt le Fairfordon, és ezek a gépek is bekapcsolódtak az Egyesült Államok és Izrael által indított iráni hadműveletekbe.

Korábban a teheráni kormány közölte, hogy célponttá válik minden olyan bázis, ahonnan katonai repülőgépek szállnak fel Irán elleni támadások végrehajtására. Irán londoni nagykövetsége ugyanakkor a héten éles hangú nyilatkozatban utasította vissza, hogy Teheránnak bármi köze lenne az angliai támaszpontnál történt incidenshez.

B-52-es amerikai bombázó felszállása a fairfordi támaszpontról 2026 júniusában. Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Borítókép: Rendőrségi útlezárás a délnyugat-angliai fairfordi légi támaszpontnál (Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP)