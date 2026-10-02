Tragédia a horvát-szlovén határon, komoly a migrációs nyomás
Tragédia történt a horvát-szlovén határon, amikor egy migránsokból álló csoport a Kulpa folyón keresztül próbált Horvátországból Szlovéniába jutni. A szlovén hatóságok az irreguláris határátlépések számának növekedésére figyelmeztetnek, a szigorodó ellenőrzések pedig egyre veszélyesebb útvonalak felé terelhetik a migránsokat, hívja fel a figyelmet a Migrációkutató Intézet.
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