Tragédia a horvát-szlovén határon, komoly a migrációs nyomás

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Tragédia történt a horvát-szlovén határon, amikor egy migránsokból álló csoport a Kulpa folyón keresztül próbált Horvátországból Szlovéniába jutni. A szlovén hatóságok az irreguláris határátlépések számának növekedésére figyelmeztetnek, a szigorodó ellenőrzések pedig egyre veszélyesebb útvonalak felé terelhetik a migránsokat, hívja fel a figyelmet a Migrációkutató Intézet.

Magyar Nemzet
2026. 10. 02. 9:45
Szír migránsok tartanak Németországba
Fotó: Nicolas Economou Forrás: NurPhoto/AFP
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Bánó Attila
idezojelekukrajna

Az 1956-os szabadságharc nem hasonlítható az ukrajnai háborúhoz

Bánó Attila avatarja

A pesti srácok ezerszer rosszabb esélyekkel harcoltak a betolakodókkal szemben, mint az ukrán fegyveresek napjainkban.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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