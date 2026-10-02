A Fradi-mérkőzésen kiállított magyar nem játszhat este a Puskás Arénában

A magyar válogatott Georgia elleni kerete
- kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszeg), Pécsi Ármin (Hartberg), Tóth Balázs (Blackburn)
- védők: Csinger Márk (Groningen), Doktorics Áron (Vasas), Kerkez Milos (Liverpool), Markgráf Ákos (Köbenhavn), Willi Orbán (Leipzig), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), Osváth Attila (Ferencváros), Várkonyi Bence (Qarabag)
- középpályások: Csongvai Áron (Saint-Étienne), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Szűcs Tamás (Famalicao), Tóth Alex (Bournemouth), Tóth Rajmund (Konyaspor), Vitális Milán (AEK Athén)
- támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag), Jurek Gábor (MTK), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Szalai József (Paks), Tóth Milán (Vasas)